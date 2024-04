Alejandra Rubio, sobre las últimas declaraciones de Gustavo: “Prefiero alguien que me sea leal a alguien que me quiera”

Las declaraciones de Gustavo Guillermo, el que fue chófer e íntimo de María Teresa Campos, han hecho que el clan de la mediática presentadora corte toda relación con él. Fue el pasado viernes en “TardeAR” cuando Gustavo afirmaba que Carmen Borrego estaba “dolida” con su hijo José María Almoguera, lo que la televisiva no ha tardado en desmentir al señalar como falsas sus palabras: “Que no se invente cosas ni ponga cosas en mi boca que no he dicho. Tomamos una coca-cola, yo sabía que venía al programa y me dijo '¿qué quieres que diga?' Y dije, que estoy serena. Y cuando dijo 'dolida' escribí a una compañera y dije 'no he dicho dolida, he dicho serena”, ha vuelto a afirmar este martes en “Vamos a Ver”.

La situación para Carmen Borrego ya supera todos los límites y no está dispuesta a seguir alimentándola: “Se acabó Gustavo”, dejando claro que ya tiene una familia y él no es parte de ella. “Yo cuando bloqueo, bloqueo para siempre”, concluía la televisiva tras saber que Gustavo Guillermo la había bloqueado en redes por contradecirlo en directo.

La hermana de Terelu Campos no ha sido la única en responder de manera contundente al que fue un gran apoyo para la familia. Alejandra Rubio le ha pedido directamente “que si quiere hacer un show, por favor no. No hay nada que contar”, decía en el plató de “Así es la Vida”.

Gustavo le envía un nuevo 'dardo' a Carmen Borrego: "Has ido a Supervivientes por ser hija de María Teresa Campos" Europa Press

Tras la participación de Gustavo en Gran Hermano fue él quien le comentó a Alejandra Rubio que no tenía intención de aparecer otra vez bajo los focos porque “no quiero esto en mi vida”, a lo que ella le respondió que “esto no es un mundo fácil y es complicado”. Sin embargo, verlo en la conexión del pasado viernes le ha parecido “algo surrealista” y que no esperaba para nada.

A la colaboradora también se le ha preguntado por el término “hermano” que Gustavo acuña cuando describe su relación con las hermanas Campos. “Esto ya pasó cuando él entró en Gran Hermano y creo que Carmen lo dejó claro en su día. Gustavo ha estado muchísimos años al lado de María Teresa como trabajador y es cierto que para nosotros era parte de la familia por todos estos años. Pero es verdad que mi abuela falleció y a Gustavo lo he visto dos veces, o sea, nunca más”, añadía. Lo cierto es que la hermandad que Gustavo ha utilizado para referirse a su relación con Carmen Borrego es un poco más complejo. “Ellos sabrán si son hermanos o no (...) Es que cada uno habla de hermano cuando le viene bien”, decía Alejandra muy molesta por todo lo que ha dicho en los platós. “Prefiero a alguien que me sea leal a alguien que me quiera”, zanjaba sobre el tema.