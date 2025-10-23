Álvaro de Luna opina sobre el regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero ya es una realidad. Menos de una semana después de confirmar la noticia, la banda anunció la gira y ya se han vendido casi todas las localidades de las fechas iniciales, colgando el cartel de "sold out" en ciudades como Madrid, San Sebastián o Zaragoza.

La vuelta de la vocalista al grupo 17 años después de su marcha ha causado un gran revuelo. Ahora, ha sido el cantante Álvaro de Luna el último en reaccionar a la noticia. Él, mejor que nadie, conoce muy bien lo que supone separarse de una banda y comenzar una carrera en solitario.

La opinión de Alvaro de Luna

Álvaro de Luna Gtres

ha declarado el artista sevillano al ser preguntado sobre el asunto.

Sobre los pros y los contras de una carrera en solitario, Álvaro de Luna ha sido muy claro: "Tanto las penas como las glorias te las comes solo. La gloria sabe muy bien y las penas son un martirio. Poner en común es más sencillo que si lo haces tú solo bajo tu criterio, o que las decisiones que tú tomas artísticamente, al final, te repercuten para bien o para mal".

Inmerso e su nuevo disco

El cantante se encuentra inmerso en su nuevo disco, su proyecto y más personal hasta la fecha. Por primera vez, Álvaro de Luna hablará abiertamente de temas como la salud mental.