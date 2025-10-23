Acceso

Gente Famosos

Muy sincero

Álvaro de Luna opina sobre el regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

El artista sevillano ha reflexionado sobre los pros y los contras de tener una carrera en solitario

Amor Martínez
Creada:
Última actualización:

El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero ya es una realidad. Menos de una semana después de confirmar la noticia, la banda anunció la gira y ya se han vendido casi todas las localidades de las fechas iniciales, colgando el cartel de "sold out" en ciudades como Madrid, San Sebastián o Zaragoza.

La vuelta de la vocalista al grupo 17 años después de su marcha ha causado un gran revuelo. Ahora, ha sido el cantante Álvaro de Luna el último en reaccionar a la noticia. Él, mejor que nadie, conoce muy bien lo que supone separarse de una banda y comenzar una carrera en solitario.

La opinión de Alvaro de Luna

"Son decisiones que se toman dándole muchas vueltas y valorando. Al final es como todo en la vida, en todas las decisiones que se toman, tienes que valorar lo que te pueden aportar y lo que te van a dejar de aportar", ha declarado el artista sevillano al ser preguntado sobre el asunto.
Álvaro de Luna
Álvaro de LunaGtres

Sobre los pros y los contras de una carrera en solitario, Álvaro de Luna ha sido muy claro: "Tanto las penas como las glorias te las comes solo. La gloria sabe muy bien y las penas son un martirio. Poner en común es más sencillo que si lo haces tú solo bajo tu criterio, o que las decisiones que tú tomas artísticamente, al final, te repercuten para bien o para mal".

Inmerso e su nuevo disco

El cantante se encuentra inmerso en su nuevo disco, su proyecto y más personal hasta la fecha. Por primera vez, Álvaro de Luna hablará abiertamente de temas como la salud mental.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas