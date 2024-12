Álvaro, Mónica y Ana: así son los cuñados de Mario Casas, el eterno soltero de oro

Algunos afortunados podrán despedir este 2024 acompañados de la persona que quieren y empezar el 2025 con un romántico beso. Este es el caso de Sheila, Óscar y Christian Casas, los cada vez más conocidos hermanos de Mario Casas que últimamente acaparan titulares por su fortuna en el amor.

El último en unirse al club de los tortolitos parece haber sido el más pequeño de los cuatro -con permiso de Daniel, el verdadero benjamin de la familia y todavía menor de edad-. La relación entre Óscar Casas y la cantante Ana Mena se confirmaba hace solo unos días, y este lunes la revista “¡Hola!” ha publicado unas fotografías que no dejan lugar a dudas. Los exitosos, atractivos y jóvenes enamorados dan rienda suelta a su pasión en plena calle, un momento de lo más feliz que no tienen intención de esconder pese a la presencia de cámaras.

Ninguno de los dos necesita presentaciones. Él sigue los pasos de su hermano mayor y triunfa como actor. Ha participado en películas como “Mi soledad tiene alas” y series como “Águila roja” o “Instinto”, en la que trabajó junto a Mario. Por su parte, Ana Mena es una de las cantantes con más proyección en el último año y éxitos como “Las doce” o “Música ligera” la han llevado a lo más alto de los ránkings musicales.

Sheila Casas, la única mujer entre los hijos de Heidi Sierra y Ramón Casas, ha permanecido alejada del foco hasta hace pocos meses, cuando se convirtió en concursante de “Bailando con las estrellas”. Sin embargo, es su relación con Álvaro Muñoz Escassi lo que la ha llevado a protagonizar titulares en las últimas semanas. De momento, los dos se resisten a confirmar su relación de forma oficial, pero no hay más que ver sus imágenes juntos para comprobar que entre ellos hay más que amistad. De hecho, el jinete ha ido a darle la bienvenida al aeropuerto cuando ella llegaba de Punta Cana, donde toda la familia Casas ha disfrutado de una Navidad tropical.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se funden en un abrazo Gtres

Está por ver si a los hermanos Casas les hace gracia la idea de incluir a Escassi en su familia, teniendo en cuenta el largo y poco exitoso historial amoroso del jinete. Son varias las mujeres que ha dejado por el camino, algunas con mejor recuerdo que otras, y recientemente protagonizó una polémica en la que se vio envuelta su última ex, María José Suárez, y una prostituta transexual. Un contexto muy alejado de la discreción y corrección que siempre ha caracterizado a la familia Casas.

El menos conocido de los hermanos, Christian, comparte su vida desde hace años con Mónica Peña, una bailarina que acaba de anotarse un importante logro en su carrera. Es una de las bailarinas que aparecen en el videoclip de “Girl Like Me”, el tema que han lanzado conjuntamente Black Eyed Peas y Shakira. Un hito por el que tanto ella como su ciudad natal, Zamora, se sienten orgullosos, puesto que apareció publicado en varios medios de prensa local.

Que se sepa, ella -que se dio a conocer en el programa “Fama, ¡a bailar!” en 2018- y Christian Casas llevan juntos desde, al menos, 2020, y se fueron a vivir juntos en 2021, cuando el hermano de Mario Casas se hizo con un coqueto piso en el centro de Madrid que sus padres le ayudaron a reformar.

En cuanto a Mario, el galardonado actor, la última pareja conocida fue Eiza González, pero el hecho de que ella dejara de seguirle en redes sociales a principios de 2024 dio a entender que su relación no llegó a buen puerto. Desde entonces, al guapo artista no se le ha conocido otra novia, al menos de forma pública, y de momento parece resistirse a abandonar la etiqueta de soltero de oro. Candidatas -y candidatos- no le faltan, desde luego.