Amina Martínez de Irujo llega a preboda de su padre Cayetano y Bárbara Mirjan: todos los detalles de la fiesta

Ya está todo listo para el gran día de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Mañana, 4 de octubre, la pareja dará el "sí, quiero" en la iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla ante más de 300 invitados, entre los que se encuentran Curro Romero, Carmen Lomana y Susanna Griso, entre otros tantos celebrities. El enlace promete ser uno de los grandes eventos de la temporada y reunirá a gran parte de la jet set española, incluida casi toda la Casa de Alba al completo.

Una exclusiva preboda

Esta noche, la pareja celebrará una exclusiva preboda en el cortijo La Motilla, el mismo escenario en el que tendrá lugar mañana el banquete nupcial. Esta propiedad la heredó Cayetano Martínez de Irujo de su madre y tiene un fuerte valor sentimental para él.

Invitados a la preboda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan Gtres

Desde primera hora de la tarde de hoy, los invitados a la preboda de la pareja han comenzado a llegar en sus coches a La Motilla. Una de las primeras en llegar ha sido Amina, madrina del enlace e hija del duque de Arjona y Genoveva Casanova. Tal y como ha adelantado la revista "¡Hola!", la preboda será una reunión íntima y familiar a la que asistirán los allegados más cercanos de la pareja.

Luna de miel por Asia

Tal y como ha desvelado una fuente cercana a "La otra crónica" de El Mundo, Cayetano y Bárbara no e irán de luna de miel hasta Navidad. "De momento, no se van de viaje de novios. Han decidido posponer su luna de miel a Navidad porque quieren irse lejos, al sudeste asiático o en su defecto a Australia o Nueva Zelanda. Prefieren llegar cuando allí sea verano", deslizan. Además, aseguran que "quieren tener hijos pronto".