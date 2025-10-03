La mente le juega una mala pasada a Kiko Rivera tras el grito de libertad de Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales han comenzado una nueva etapa vital. Desde que hace poco más de un mes se diese a conocer su separación, sus vidas han dado un giro radical. Ella se ha limitado a utilizar sus redes sociales para emitir comunicados y poner los puntos sobre las íes, dejando claro que no iba a comercializar más con su intimidad. Quiere centrarse en el cuidado de sus hijas, mientras se comenta mucho que estaría ya iniciando una discreta relación con un apuesto joven con el que se le ha visto en varias citas por Sevilla.

Él ha abandonado el domicilio conyugal para instalarse en su mansión de soltero, centrándose en la música y su condición de streamer. Borró todo su pasado en redes sociales, incluidas las fotos de su ya exmujer, para marcar un punto de inflexión, prometiendo que no haría más declaraciones sobre su vertiente más íntima y personal. No está cumpliendo, pues una vez más ha querido dejar constancia de una reflexión que ha llamado poderosamente la atención de sus fans. Especialmente por el instante en el que lo hace, después del mensaje de liberación de la madre de sus hijas, que prepara su regreso a los platós de Telecinco este mismo sábado.

La reflexión de Kiko Rivera, ¿respuesta a Irene?

Irene Rosales está a punto de demostrar sus dotes como bailarina en ‘Bailando con las estrellas’, programa en el que coincide con la prima de su ex, Anabel Pantoja. Ha supuesto un gran revuelo su decisión de volver a los pasillos de la cadena en la que un día trabajó como colaboradora y en la que tantas veces ha expuesto su vida privada. Esto le ha granjeado numerosas críticas, por lo que ha terminado estallando en su cuenta personal de Instagram a través de un contundente mensaje en el que reclama su derecho a vivir como le plazca.

“Hay veces que leo ciertos comentarios y se me pasa por la cabeza contestar como si tuviese que justificarme de algo… Y después pienso, haz con tu ida lo que te dé la gana, porque todo el que juzga sin saber es porque no te conoce. Es mi vida, la vivo y disfruto como quiero. Así que prefiero agradecer enormemente todos esos comentarios tan bonitos que me mandáis. Vosotros que mandáis cosas bonitas, sí que merecía la pena. Un abrazo enorme”, se desahogaba la influencer, en medio de los ensayos de la coreografía que defenderá este sábado.

Story de Kiko Rivera Instagram

Poco después, en el perfil de Kiko Rivera ha aparecido otro mensaje a modo de reflexión. En ella deja constancia de lo difícil que es calmar sus propios pensamientos y cómo a veces esto se convierte en su peor enemigo, tratando de lidiar con sus propios infiernos separado de la mujer que le ha acompañado los últimos 11 años: “Nada te mata más rápido que tu propia mente. No te estreses por lo que no puedes controlar. Enfócate en lo que sí está en tus manos”. No está en su mejor momento, aunque trata de disimularlo de cara a la galería, aunque todos entienden que es difícil afrontar una ruptura e iniciar una nueva etapa. Aunque al final sea para mejor.