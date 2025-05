La sorprendente declaración de Ana de Armas sobre cómo ha cambiado Madrid: "Ahora es una ciudad más..."

Ana de Armas es una actriz nacida en Cuba, pero que llegó a España como una de las actrices más sorprendentes en el panorama juvenil. A los 12 años decidió dedicarse al mundo de la interpretación y con 14, entró en la Escuela Nacional de Arte en Cuba. Llegó a Madrid en 2006 para impulsar su carrera profesional y fue cuando consiguió lanzarse a la fama con su papel de Carolina Leal en 'El Internado'.

En 2016 estrenó en Hollywood 'Juego de armas', con la que después conseguiría un papel en el fenómeno 'Blade Runner' con Ryan Gosling y Harrison Ford. En 2019 fue nominada al Globo de Oro con 'Puñales por la espalda' y, en 2023 obtuvo su primera nominación a los Oscar como Mejor Actriz.

Nada que ver con su trayectoria profesional, Ana de Armas también ha estado en el foco mediático por sus relaciones con famosos, como Ben Affleck en 2020. Desde que se mudó a Estados Unidos en busca de oportunidades en producciones internacionales, la actriz recuerda con orgullo su época en España y así es como se acuerda siempre de Madrid.

El segundo hogar de Ana de Armas

Con el lanzamiento de su nuevo proyecto ‘Ballerina’, disponible en cines el 6 de junio, Ana de Armas dio una entrevista a la revista Elle donde habló sobre su relación con España y como siente Madrid después de tanto tiempo. La actriz afirmó haber vivido varios años en la capital y sentir a España como su segundo hogar. "Residí unos meses en Madrid y ahora, en Londres por trabajo. Así que me muevo entre esto y Estados Unidos, pero volveré a España en cuanto pueda", confirmó.

Sin embargo, al preguntarla por la ciudad de Madrid, la actriz mostró un gran respeto y expresó su asombro por cómo ha evolucionado: "Estoy redescubriendo Madrid, porque cuando vivía allí, hace 10 u 11 años, era completamente distinta. Ahora es una ciudad incluso más vibrante y divertida, con un movimiento cultural y gastronómico increíble". De esta manera, destaca la versatilidad que presenta la ciudad de Madrid y el amor que siente por ella. "Me alucina más que nunca", añadió.

Su vida en Estados Unidos

A principios de 2021, Ana de Armas tomó la decisión de abandonar Los Ángeles, donde vivió varios años y mudarse a Nueva York. Sin embargo tras su ruptura con Ben Aflleck, un mes después, llevó a la actriz a dejar la ciudad de los rascacielos y se mudó al estado de Vermont, al noreste de Estados Unidos. Actualmente, reside en una mansión valorada en 7 millones de euros, situada en una propiedad rodeada de naturaleza y alejada del ajetreo de Hollywood.

"Todos queremos tener la oportunidad de construir nuestro propio espacio seguro. Yo misma he tomado esa decisión", relató la actriz. Según el medio cubano, CiberCuba, la vivienda donde reside cuenta con seis dormitorios, ocho baños y una piscina, además de una espectaculares vistas al bosque. Lejos de las cámaras y el bullicio de la industria cinematográfica, Ana optó por esta vida más tranquila en Vermont. "Siento que hoy en día, todos queremos alejarnos de la locura del mundo", aseguró en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2024.

La polémica con Tom Cruise

Desde hace meses se relaciona a ambos actores aunque siempre han evitado pronunciarse al respecto. Durante su entrevista a Elle, Ana de Armas resaltó la importancia de no dejar que la fama afecte a tu vida personal y aprender de las críticas. "No puedes dejar que el lado negativo que tiene la fama te amargue, porque entonces no vas a disfrutar los aspectos bonitos. Pero es fundamental separar la vida privada de la profesional", afirma.

Tom Cruise aterriza en México en el último salto de ‘Misión Imposible: Sentencia Final' Isaac Esquivel Agencia EFE

Este acercamiento entre Ana de Armas y Tom Cruise se debe al 'thiller' sobrenatural que ambos van a protagonizar. Bajo el nombre de 'Deeper', está ambientado debajo del agua para lo que se han preparado con clases de buceo. La historia original de la película, creada en 2016 de Max Landis, sigue a un astronauta caído en desgracia al que se contrata para pilotar un prototipo sumergible en una fosa inexplorada. La misión se transforma en una pesadilla cuando la tripulación se enfrenta a una presencia sobrenatural.