Ana Rosa Quintana será tía abuela: Kike Quintana anuncia el embarazo de su mujer

Ana Rosa Quintana ha regresado este lunes a su plató de Telecinco, tras un nuevo madrugón. Eso sí, tenía un brillo especial en los ojos y se le veía más feliz que de costumbre, a pesar de que los temas a tratar en el programa no eran todos agradables. La actualidad política le crispa los nervios y algunos asuntos en la mesa de sociedad le preocupan personalmente. Pero ha recibido una buenísima noticia personal que nada puede agriarle el feliz momento. Y es que este fin de semana le han comunicado que en breve será tía abuela.

La veterana presentadora siempre trata de mantener su vida personal alejada del foco mediático. Son contadas las ocasiones en las que habla de sus hijos, pues no desea que la atención se desvíe hacia sus seres queridos y les arruine sus planes de continuar siendo anónimos. No tanto con su sobrino, Kike Quintana, quien sí quiso tener un hueco en el ‘star system’ y se desarrolla con destreza como colaborador en los platós de televisión, después de que su tía le diese la oportunidad de brillar con luz propia. Una bonanza profesional que ha venido seguida de una gran fortuna personal, pues en este tiempo se ha casado y en los próximos meses se convertirá en padre de su primer vástago.

Kike Quintana y su mujer Cristina esperan su primer hijo

Ana Rosa Quintana ha conocido este fin de semana que su sobrino va a hacerla tía abuela en los próximos meses. Kike se convertirá en padre por primera vez, fruto de su matrimonio con Cristina, como así se encargó él mismo de dar a conocer al mundo a través de una divertida fotografía. Aprovechando que este fin de semana se celebraba Halloween, el colaborador y su esposa no duraron en disfrazarse de esqueleto para sumarse a la fiesta del terror. Pero lo que se traían entre manos incluía también la celebración de la vida y la llegada de un nuevo miembro a la familia Quintana.

“Nos vestimos de muerte… para anunciar y celebrar la vida”, despejaba con gracia el colaborador, dejando en shock a propios y extraños con su feliz noticia. Su publicación no tardó en llenarse de cariñosos mensajes de felicitación, entre ellos muchos compañeros de cadena y amigos de plató, como Patricia Pardo, Ana Terradillos o Alejandra Prat. “Gracias por tanto cariño. Vuestro amor nos ha calado hasta los huesos”, respondía Kike Quintana a las muestras de afecto continuando con la broma de su disfraz de esqueleto.

Con ello, en los próximos meses Ana Rosa Quintana se convertirá en tía abuela. Su sobrino favorito, al menos sí el más mediático, le ofrece un nuevo papel en la vida que ella encantada desempeñará. Su relación es inmejorable y han demostrado frente a las cámaras el buen rollito que se traen, entre bromas y detalles que evidencian que cuando se juntan las risas están aseguradas. Kike es hijo del hermano de la presentadora y desde pequeño se convirtió en el ojito derecho de su tía, para más tarde ser su mano derecha cuando dio el salto a las tardes de Telecinco desde ‘TardeAR’. Ahora Kike vuela solo, en ‘El tiempo justo’, sin la protección de su tía, pero sacando partido a su irónica visión que tantas risas provoca. Ahora tiene un nuevo motivo para sonreírle a la vida con la ilusión de que se convertirá en padre junto a Cristina, con la que se casó hace ahora un año, el 7 de noviembre de 2024, en Alcobendas, Madrid.