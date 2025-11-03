Ana Rosa Quintana, indignada con la defensa de Zapatero al fiscal general: "Es alucinante"

José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el gran protagonista esta mañana en el Ateneo de Madrid durante el último desayuno informativo que se ha realizado en la institución cultural. Durante su intervención, el expresidente socialista del Gobierno de España durante los años 2004 y 2011, ha hablado y opinado sobre los distintos asuntos que monopolizan las portadas de los medios de comunicación, tanto la conferencia de Mazón como el juicio histórico al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. De hecho las declaraciones de Zapatero sobre el fiscal general ha provocado la indignación de Ana Rosa Quintana durante la emisión del magacín matinal que lleva su nombre en Telecinco.

"No conocía al fiscal general. Me tomé dos cafés largos. Cuando alguien está tan convencido, con tanta naturalidad, de su completa inocencia, creo que existe el derecho a defender su postura", ha espetado Zapatero durante su intervención en el Ateneo, unas palabras que Ana Rosa Quintana ha calificado de "alucinante", ya que la maestra de ceremonias de Mediaset no ha ocultado que esta en total desacuerdo con el expresidente socialista.

Ana Rosa Quintana: " Se va a permitir que el fiscal entre en el Supremo por la puerta principal vestido con toga"

Ana Rosa Quintana ya había comentado la última hora del fiscal general durante su ya mítico editorial. La presentadora advirtió a García Ortiz sobre Pedro Sánchez, asegurando que el presidente del Gobierno le "dejará caer como ha hecho con el resto" en el caso de que sea condenado. "Sánchez preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general porque la UCO no había encontrado mensajes. Normal, García Ortiz había borrado esos mensajes. Pero no nos engañemos, si el fiscal es condenado, Sánchez lo dejará caer como ha hecho con el resto. Dirá que lo conoce de manera anecdótica, como a Koldo, que tenía comportamientos inadecuados, como Ábalos, o que le engañó, como Cerdán. Al final, si resulta culpable, para Sánchez será simplemente un fiscal de usar y tirar. El presidente se pondrá sus gafas de ignorar de cerca, lo mirará con desdén y, a la pregunta ¿La Fiscalía depende del Gobierno?, Sánchez responderá: No recuerdo, no me consta" explicó con dureza la última hora del fiscal general Ana Rosa Quintana durante su monologo inicial, de nuevo centrado en la crisis que rodea al Partido Socialista.