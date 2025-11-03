El lado más personal de Javier Cámara: de su talento oculto a la película de Hollywood en la que rechazó participar

José Ramón Garrido dedica su día a día a dar clases de educación física en un instituto. La gloria que le supuso ser deportista olímpico en el pasado no es más que un recuerdo borroso, difuminado por la monotonía y la ausencia de sentido.

Un día, este profesor creerá descubrir a la próxima campeona mundial de bádminton, disciplina que él mismo practicó. De esta forma, 'Yakarta' se convierte en un viaje donde las risas y las reflexiones están más que aseguradas. Esta serie, protagonizada por Javier Cámara en el papel de José Ramón y Carla Quílez en el papel de Mar, llegará a Movistar Plus+ este jueves, 6 de noviembre.

Para promocionar el inminente estreno de la producción creada por Diego San José, Cámara asistirá a 'El Hormiguero', donde mezclará tanto el proceso detrás de la producción de 'Yakarta' como anécdotas personales que le han marcado. Aprovechando su visita, hemos querido recopilar un par de curiosidades del actor que inaugura una nueva semana de entrevistas en Antena 3.

Grandes aptitudes desde pequeño

A Javier Cámara no lo descubrió ni una agencia, ni un amigo, ni siquiera sus propios padres. Fue uno de sus profesores el que destacó sus dotes teatrales, una cualidad que cambiaría el estilo de vida del riojano, quien trabajaba hasta aquel entonces con su familia en el campo.

Además de la interpretación, Cámara posee un talento del que rara vez presume: el canto. Si bien no sabemos qué tal se desenvuelve, su entorno más cercano sí que ha tenido la oportunidad de escuchar cantar al actor, más interesado en explorar su faceta como actor que como músico.

Un papel por el que se le habría conocido a nivel internacional

En España, es imposible hablar de Javier Cámara sin mencionar sus apariciones en '¡Ay, Carmela!', '7 vidas' y 'Torrente'. Sin embargo, ¿podríamos imaginamos al actor compartiendo risas y 'photoshoots con Anne Hathaway y Meryl Streep? Hace casi dos décadas, el actor recibió una oferta de lo más suculenta: interpretar a Nigel Kipling en 'El diablo viste de Prada'.

Sin embargo, por cuestiones personales, Cámara tuvo que rechazar el papel, quedando este en manos de Stanley Tucci. Eso sí, la ciudad que nunca duerme terminaría volviendo a entrar en su vida al cabo de los años, en esta ocasión de la mano de sus hijos, un niño y una niña nacidos en Nueva York por gestación subrogada y que actualmente tienen 8 años.