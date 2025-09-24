Anabel Pantoja estalla tras los rumores sobre una supuesta crisis con David Rodríguez: "Lleva yéndose todo el año"

Anabel Pantoja ha comenzado este mes de septiembre una nueva vida en Madrid tras volver a la televisión de la mano de "Bailando con las estrellas". La influencer, tras unos meses alejada de los focos, fichó por el concurso de baile como una de las participantes estrella. Cada semana, la sobrina de Isabel Pantoja tendrá que defender un baile con su pareja, motivo por el que ha tenido que mudarse a la capital para poder ensayar cada reto.

Anabel y David, en el punto de mira

Ayer, en "El tiempo justo", el nuevo programa de las tardes de Telecinco, Leticia Requejo señaló que David Rodríguez no se habría adaptado a esta nueva etapa en Madrid. De lunes a jueves, la pareja de Anabel se encuentra en Córdoba trabajando como fisioterapeuta y los fines de semana viaja a la capital para reencontrarse con la prima de Kiko Rivera y su hija Alma, que cumplirá el próximo mes de noviembre un año. Desde el espacio explicaban que su presunta crisis de pareja se habría agravado por una supuesta mala relación del cordobés con Merchi, la madre de Anabel.

Tras esta última información sobre su relación, Anabel Pantoja ha estallado ante las cámaras al ser preguntada por el asunto, desmintiendo rotundamente su supuesta crisis sentimental con el fisio.

"Son las 8,30 de la mañana. Como dice Belén ¿en serio? ¿qué es lo que pasa? ¡Uy por favor! ¡Que se ha ido a Córdoba a trabajar! ¡Que se ha ido a Córdoba a trabajar!", ha comenzado diciendo visiblemente enfadada. Al ser preguntada por la supuesta mala relación de su madre con David, Anabel ha estallado: "De verdad, mira, son las 8,30 voy a trabajar como vosotros. David lleva yéndose a Córdoba más de tres años de lunes a jueves porque tiene su clínica allí. ¡Claro que se adapta a Madrid! Los fines de semana cuida de mi niña cuando yo estoy trabajando en el programa ¿de verdad tanto rebusque?".

"Ya no, de verdad, por favor ¡De verdad! Si lleva yéndose todo el año", ha insistido la influencer a la Prensa, desmintiendo que David esté buscando trabajo en Madrid porque "tiene bastante con su clínica".

Contra los reporteros

Además de este encontronazo con la Prensa, Anabel también ha estallado en redes exponiendo a los reporteros que estaban esperándola en la puerta de su casa. "Ahora la película de la temporada 4 es si tengo crisis con mi pareja porque se va de domingo a jueves a Córdoba para atender su clínica. Que no se adapta a Madrid y que esto es crisis y se acaba. Pues entonces llevamos 3 años de crisis política, porque lleva haciéndolo desde que nos conocimos", ha escrito en un story, desmintiendo de nuevo su supuesta crisis con su pareja.