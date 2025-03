Anabel Pantoja se harta y expone a su acosadora: "Borracha, vividora, pesada"

Anabel Pantoja atraviesa una situación complicada debido a la intensa presión mediática derivada de la investigación por las lesiones sufridas por su hija Alma. A principios de enero, la bebé fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria en estado grave, lo que llevó al centro a activar el protocolo de protección infantil y a informar a las autoridades de posibles indicios de maltrato. Esta acción resultó en una investigación judicial que ha puesto a Anabel y a su pareja, David Rodríguez, en el centro de la atención pública.

La cobertura mediática de este caso ha sido notablemente intensa, con especulaciones y filtraciones que han afectado la privacidad de la familia. A pesar de que Anabel ha declarado que "lo único que hemos hecho es amar, cuidar e intentar salvar y proteger" a su hija, la exposición pública ha añadido una carga emocional significativa en un momento ya de por sí delicado.

Por si no fuera suficiente, la influencer acaba de hacer pública otra de las muchas guerras a las que debe hacer frente, el constante ataque de seguidores que cada día le lanzan graves insultos e improperios a través de las redes sociales.

Anabel Pantoja expone a su acosadora

Harta, agotada y exasperada, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido exponer a una de sus acosadoras ante sus más de dos millones de seguidores de Instagram. Se trata de una mujer que no tiene otra cosa mejor que hacer que dedicarse a insultarla cada día, con descalificativos como "pesada", "borracha", "cuentista", "vividora" o "friki", e incluso llega a cuestionar el aspecto físico de la excolaboradora de "Sálvame": "No vas a adelgazar nunca".

Anabel Pantoja, muy nerviosa en el aeropuerto de Sevilla Gtres

Una retahíla de ataques que denotan un tremendo odio cuyo origen Anabel Pantoja no alcanza a comprender: "Yo aún no entiendo como sin conocerme me habla y me juzga así".

Por fortuna, Anabel Pantoja intenta hacer oídos sordos a las palabras necias y se apoya en sus seres queridos para seguir disfrutando de la vida, sobre todo estos días en los que se encuentra en Madrid y ha podido reencontrarse con varios amigos.

Anabel Pantoja vuelve a Madrid

Tal y como han desvelado en "Vamos a ver", Anabel Pantoja ha viajado a Madrid para hacer la mudanza de su piso de la capital. La influencer abandona definitivamente este domicilio y, acompañada por su madre y unos amigos, ha estado toda la mañana centrada en vaciar la vivienda. "Hay dos furgonetas. Una, cargada de los enseres más voluminosos, va directamente a Sevilla y también hay otra que va Arguineguín", desvelaba la reportera de Telecinco. Según han explicado desde el espacio, la mudanza ha comenzado a las 8.00h y "ha estado supervisada por ella, su madre y Juanqui, su mejor amigo".