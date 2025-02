Anabel Pantoja publica la primera imagen de su hija desde que es investigada

Anabel Pantoja está viviendo unos días convulsos, aunque en público está ofreciendo su versión más tranquila y sosegada. Este jueves salió de su casa dispuesta a hablar con los reporteros que aguardaban a su casa, dejando claro que no quería valorar su situación judicial. Sí pedía respeto para poder continuar su trabajo con normalidad, asegurando que respetaba la labor de los que fuesen sus compañeros en televisión. Así, tal y como decía, ha retomado sus quehaceres en redes sociales, compartiendo cada vez más imágenes de su rutina, aunque manteniendo a sus seguidores al margen de lo que le rodea. No se hace mención alguna de la investigación que el TSJC inició al ver incongruencias entre su testimonio el informe médico y el parte forense presentado por el hospital con las lesiones con las que ingresó su hija. En su lugar, como si nada de esto estuviese sucediendo en su vida real, en la virtual presume de los manjares que está comiendo, pero también la primera imagen de su hija desde que el escándalo estallase y la polémica se instalase en la puerta de su casa.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Anabel Pantoja está encantada al tener a su hija en sus brazos, lejos de la sala del hospital en la que estuvo durante 18 días. Pero el calvario no ha terminado y es que queda un largo proceso médico para asegurarse que todo está bien. También el judicial, que se estima que durará no menos de seis meses y que les mantienen en el punto de mira. Es que afrontarán en solitario, como estrategia para no perder la custodia de su hija en caso de que las cosas no salgan según lo esperan. En medio de esta incertidumbre, en la tarde de este viernes Anabel Pantoja ha mostrado qué ha comido más allá de los muros de su casa, donde ha permanecido encerrada estos días. Ha acudido a un restaurante cercano junto a David Rodríguez para saciar su apetito, donde ha mostrado que ha comido un pincho de tortilla para abrir boca y unas vieras como plato estrella, aunque seguramente algo más de la carta cayó.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Pero lo que más ha llamado la atención de todos sus seguidores es la primera imagen que Anabel Pantoja ha publicado de su hija Alma, desde que todo estalló por los aires. En realidad, se trata de un pequeño vídeo en el que se cede todo el protagonismo al diminuto pie de su pequeña Alma, que parece acaparar toda su atención. Cuando la mira nada más tiene importancia y el saber que está bien le da fuerza afrontar todas las batallas que se le presentan por delante. Y es que no puede sentar más que profundo amor por su niña, como así ha mostrado en sus últimas interacciones virales. Por supuesto, su rostro continúa lejos del plano, pues desde que nació ha optado por respetar su imagen pública y no compartir instantáneas en las que se le pudiese identificar.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Para acompañar la tierna imagen, Anabel Pantoja ha añadido en su último storie en el que su hija Alma es la protagonista una canción muy especial. Se trata de una nana flamenca, ‘Y llegó Manuel, momento papá’, entonada por Manuel Álvarez Fernández y Pitingo. Un tema elegido no solo por cómo calmaría a la niña a la hora de conciliar el sueño, sino especialmente por lo conveniente de su letra: “No permitiré que nadie a ti te ofenda, yo seré tu escudo y el que te proteja de las tempestades. Yo seré ese muro, yo seré esa piedra. Yo seré cobijo cuando tú lo quieras. Yo seré cobijo”. Un mensaje del que seguramente se adueña como principal propósito en medio de una tempestad que azota los cimientos de su vida.