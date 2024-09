Ángel Martín y el círculo exclusivo del «rey de la lipo» (y del tomate)

A su mesa (que, por cierto, siempre bendice) se sientan músicos, actores, cantantes, políticos, toreros o deportistas, sobre todo futbolistas, una de sus grandes pasiones. De Rafa Nadal a Alejandro Sanz pasando por Luis Figo o José Mercé y Antonio Carmona. En la historia de la medicina y la cirugía estética, pocos nombres resuenan con la fuerza y el respeto del doctor Ángel Martín. Su trayectoria es la prueba de que los grandes logros solo se consiguen a base de esfuerzo, perseverancia y pasión. Lo que comenzó en1990 con una consulta y una secretaria, se convirtió en uno de los proyectos más exitosos del panorama médico español: la Clínica Menorca. Tres décadas más tarde, ese modesto inicio ha dado lugar a un centro de cirugía mayor ambulatoria de prestigio con más de sesenta profesionales altamente cualificados.

El Doctor Ángel Martín, el rey de la lipo, en su casa rodeado de celebridades Cedida

Lo que hace destacar al doctor Martín no es solo su vasta experiencia, sino su incansable deseo de mejorar y perfeccionar cada una de las técnicas que ofrece a sus pacientes. A lo largo de su carrera, ha realizado más de veinte mil intervenciones quirúrgicas, una cifra que habla no solo de su habilidad, sino también de la confianza que inspira en quienes lo eligen para cambiar su vida. Su dominio en la lipoescultura, una de las cirugías más demandadas, le ha consolidado como un auténtico maestro en el ámbito, con especial reconocimiento en la lipoescultura circunferencial y la de glúteos. A Paula Echevarría le hizo un abdomen perfecto. Muchas mujeres de futbolistas han pasado por sus manos (la explosiva Georgina Rodríguez, entre otras), así como rostros conocidos como Roberto Leal o Carlos Lozano. También a él le debemos tratamientos capilares muy novedosos, como los que se han hecho Iker Casillas y Rafa Nadal.

Pero, ¿qué hay detrás de este éxito? El doctor Martín no es simplemente un cirujano, sino un perfeccionista, un apasionado de su trabajo y un visionario que ha sabido identificar y anticiparse a las necesidades de sus pacientes. Sin embargo, el legado de este empresario no se limita a la medicina. Su compromiso con la salud va mucho más allá de lo estético. Durante varias décadas, ha liderado una noble cruzada contra el cáncer de mama, demostrando que su vocación es, ante todo, humanitaria. A través de eventos como los torneos benéficos anuales de pádel y golf, cenas benéficas, talleres, etc, ha destinado sus esfuerzos a la financiación de proyectos de investigación enfocados en mejorar los tratamientos contra el cáncer y a estudios clínicos que investigan la relación entre el estilo de vida y esta enfermedad. Todo ello no es solo un testimonio de su compromiso social, sino también de su profundo deseo de marcar una diferencia real en la vida de quienes más lo necesitan.

De hecho, la gran fiesta que organizó en verano en Pozuelo congregó a nombres como Vicente del Bosque, Carlos Sobera, Paula Echevarría, Iker Casillas, Fernando Hierro o José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid. Tuvo muy presente la solidaridad gracias al cocinero José Andrés, con su World Central Kitchen, y su colega Pepa Muñoz, del Qüenco de Pepa, así como la propia Fundación Clínica Menorca. Sus encuentros son una verdadera fiesta de sabores y de la vida misma, donde cada cena se convierte en una experiencia inolvidable que todos anhelan repetir.

Huerto, viñedo y olivar

En su finca de Navarrevisca, en Ávila, ha creado un oasis de paz y sostenibilidad que refleja su filosofía personal. Allí, entre su huerta, su viñedo y su olivar, ha cultivado no solo productos de altísima calidad, sino también una conexión especial con la tierra. Sus tomates, ganadores del concurso «Los mejores tomates», en el Mercado de Las Rozas, no son fruto del azar.

Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado: desde el riego con agua de manantial ozonizada hasta el uso de estiércol de oveja con dos años de maduración. El resultado es un producto único, que representa lo que él siempre ha defendido: la excelencia en lo cotidiano. Su aceite de oliva «Verde Emiliana» es otro ejemplo. Lo que comenzó como un pasatiempo hoy es una línea de negocio que forma parte de la cocina saludable y tradicional de la taberna madrileña La Tienta.