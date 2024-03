Carmen Machi, en "El Hormiguero", bisnieta de un capo de la mafia y sus misteriosos idilios con famosos

Carmen Machi se ha convertido para muchos en un referente. No solo por su forma de actuar, sino por su actitud desenfadada y su sentido del humor que la han llevado a lo más alto en su profesión. Todo el que haya visto “Aida” o cualquiera de sus muchos proyectos han sentido a la intérprete como una persona muy cercana. Lo cierto es que esto es un hecho solo en parte. En lo relativo a su vida personal y su faceta más íntima ha dibujado una línea divisoria que nunca pensaba pasar.

Entre poco y nada se ha hablado sobre Vicente, la pareja de Machi por más de dos décadas. Solo ha trascendido que es músico y que rara vez se deja ver por los photocalls.

Su carrera de la actriz empezó con una clara determinación por mantener a sus más allegados lejos del foco mediático. De hecho, el blindaje no solo se limita a su relaciones sentimentales, sino que también se extendía a sus familiares. Aunque esto no le ha impedido relatar algunas de sus anécdotas más controvertidas, sobre todo las que versan sobre sus raíces: “No soy tirana, pero sí tengo una parte profunda siciliana que aflora”, relató en una entrevista para la SER. Carmen nació en Getafe en 1963 y si bien sus padres son madrileños, es cierto que desciende de familia italiana. “Lo que sabemos es que apareció muerto en un hotel de Madrid, con muchísimo dinero y es verdad que se lo habían cargado, pero nos hemos recreado un poco. Lo contamos porque eso nos da a nosotros como que somos especiales”, bromeó en la mencionada entrevista sobre la supuesta naturaleza mafiosa de su bisabuelo.

De su vida sentimental poco se ha conocido, se ha limitado a admitir que mantuvo algunas relaciones con algunos rostros muy conocidos del panorama español, pero sin atreverse a revelar sus identidades. Finalmente, conoció a Vicente y formalizaron una relación muy fuerte que, aunque en contadas ocasiones Machi habla de ella, pero cuando lo hace muestra todo el cariño que le tiene: “Vicente es maravilloso, es un ser extraordinario”, confesó en una entrevista a “Mujer de Hoy” en el año 2021. La pareja no ha pasado por el altar ni lo busca, igual que la posibilidad de ampliar la familia con un hijo: “Yo, desde luego, no me siento incompleta por no tener hijos y soy muy feliz, pero habría que reflexionar sobre esto. ¿Es la mujer la que piensa que otra mujer es incompleta por no tener hijos o te lo preguntan aquellas que están frustradas precisamente por haberlos tenido?”, confesó sobre este tema un poco más molesta.

Y es que, tras el paso del tiempo la actriz ha ido soltando algunas pinceladas sobre lado más personal. Esta noche 12 de marzo será la invitada especial en “El Hormiguero”, donde la actriz presentará su nueva película “Tratamos demasiado bien a las mujeres” y hará un recorrido por su trayectoria personal. ¿Quién sabe si el ambiente cordial de esta entrevista logrará que suelte algún nuevo detalle sobre Vicente y sus planes de futuro?