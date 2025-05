Así habla Manuel Díaz "El Cordobés" de Terelu Campos: esto es lo que piensa de su faceta como actriz

Manuel Díaz "El Cordobés" ha sido uno de los invitados a la fiesta organizada por la revista "Vanity Fair" en "el pescaíto" de la Feria de Abril de Sevilla. El torero, junto a Virginia Troconis, su esposa, no han querido perderse el pistoletazo de salida de las fiestas de la capital hispalense. La ciudad, desde el fin de semana, se ha convertido en el punto de encuentro de los famosos de nuestro país.

Feliz con su nueva etapa en televisión

El torero ha atendido a los medios junto a Troconis, con la que ha derrochado complicidad ante las cámaras, demostrando que están en su mejor momento sentimental. Allí, ambos han bromeado sobre un posible regreso de Manuel a los ruedos. "Que no me deja por lo menos matar gusanos, chiquillo. Aunque sea en el campo, déjame que haga algo. Que estamos muy bien como estamos y en la tele y haciendo muchas cosas", ha declarado entre risas el padre de Alba Díaz.

Manuel Díaz está muy feliz en su nueva etapa televisiva y se ha convertido en uno de los rostros más solicitados de la pequeña pantalla, llegando incluso a sustituir a Bertín Osborne en "El show de Bertín" cuando tiene que irse a grabar "Tu cara me suena". "La verdad que respeto mucho la profesión de periodista, de profesionales del medio, porque no es fácil. Hay muy buena gente en España que lo hace muy bien. Pero es una oportunidad y lo estoy disfrutando. Yo creo que al principio hice muchas cosas cuando empezaba y ahora lo he retomado. Pero tranquilo, tampoco creo que sea mi finalidad", ha expresado el diestro.

Fan de Terelu Campos

Manuel Díaz ha aprovechado la ocasión para deshacerse en piropos hacia Terelu Campos, con la que "me he criado viéndola". "Su madre, que la quería yo un montón, María Teresa, que a mí me adoraba también. Y conmigo era muy especial. Siempre me tenía presente, me ayudaba en todo lo que podía. Yo a Terelu es que la he visto como a la hija de Rocío, como a Rociíto. Es que yo me he criado con ellas prácticamente", ha desvelado el ex de Vicky Martín Berrocal, asegurando que "Terelu es una persona cariñosísima, entrañable". Sobre su nueva faceta como actriz, el torero ha declarado que se merece "un Goya, pero yo le daría dos. Uno doble. Se merece dos".