Asraf Beno y su oscuro vaticinio sobre su suegra: "Por muy lejos que se vaya, Isabel Pantoja tendrá remordimientos de por vida"

La relación entre Asraf Beno y su suegra, Isabel Pantoja, siempre se ha caracterizado por la falta de entendimiento y los desencuentros entre ambos. Nunca se soportaron, y la tonadillera no se escondía al expresar que ese hombre no le gustaba para su hija. Pero Isabel ha venido demostrando en los últimos años que se desentiende totalmente de todo lo que le pueda suceder a Isa. No fue a verla durante su ingreso en el hospital, no acudió a la Primera Comunión de su nieto Albertito, y ni siquiera se ha dignado a felicitar, y mucho menos a visitar, a su hija tras el reciente nacimiento de su nuevo nieto, Cairo.

Asraf es muy claro al referirse a su suegra: “Para nosotros es como si la madre de mi mujer no existiera. Si esto es duro para mí, imaginaos para Isa. Desgraciadamente, es lo que hay”. Y realiza un vaticinio para la artista en el que se muestra convencido de que “por muy lejos que se vaya a vivir, tendrá remordimientos de por vida.”

Eso sí, si se diera la posibilidad de que Isa y su madre se reconciliaran, Beno confiesa que “por mi mujer hago lo que sea”, dando a entender que olvidaría viejas rencillas y se prestaría a un acercamiento con la Pantoja.

Asraf Beno De viernes

Pero esta última no da señales de vida y se desmarca absolutamente de estos momentos de felicidad que viven Isa y Asraf tras la llegada al mundo de Cairo.

Tampoco se sabe con seguridad si Kiko Rivera, hermano de Isa, la ha felicitado por aumentar la familia, ni si la esposa de este, Irene Rosales, ha llamado a su cuñada en estos días. El cisma familiar es absoluto. No extraña que Isa haya dicho que quiere centrarse totalmente en su nueva familia, a saber: su marido y sus dos hijos. Los demás, a la vista de las circunstancias y los desprecios, le sobran.