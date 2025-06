La profunda tristeza de Isa Pantoja tras dar a luz: "No puedo evitar sentir pena"

Isa Pantoja y Asraf Beno están de celebración. La pareja dio la bienvenida la semana pasada a Cairo, su primer hijo en común -la creadora de contenido también tiene a Albertito, fruto de su relación anterior con Alberto Isla-, y aunque se trata de un momento de lo más dulce para ellos, la joven madre está experimentando una inevitable sensación de tristeza tras dar a luz.

Pantoja lamenta lo rápido que, bajo su punto de vista, ha pasado el tiempo, y aunque está feliz de poder abrazar a su hijo y tenerlo junto a ella, no puede evitar echar de menos estar embarazada y sentir que eran uno.

La pena de Isa Pantoja

“Estoy viendo videos y fotos de mi tripa y no me creo que hace siete días estuviese a pocas horas de conocer a Cairo. No puedo evitar sentir pena por estos momentos tan bonitos. Los bajones me dan por la noche y ahora es que no puedo ni dormir. Le miro y hace los mismos movimientos… ¿En qué momento han pasado nueve meses? Pienso que he tardado mucho en tener a mi bebe y he perdido años a su lado y siento que el tiempo pasa súper rápido y no quiero”, ha expresado la hija de Isabel Pantoja en sus redes sociales, junto a un vídeo en el que se aprecia cómo Cairo se movía mientras estaba embarazada.

Una especie de bajonazo tras el parto del que ya alertó su marido, Asraf Beno, durante su pasada intervención en el programa “¡De viernes!”. Alertó de que sus síntomas coincidían con “un poco de depresión”, entre los que se encuentran “mucha tristeza y lloraba”.

Tampoco está siendo fácil para Isa Pantoja el distanciamiento con su madre. Ni siquiera el nacimiento de su nieto ha servido para que Isabel Pantoja levante el teléfono y se ponga en contacto con su hija, un desinterés que afecta a la creadora de contenido. “Es como si no existiera. Si para mí es duro, imagínate para ella”, indicó Asraf.

Problemas familiares a los que Beno prefiere restar importancia para disfrutar del feliz momento que atraviesa tras el nacimiento de su primer hijo: “Estoy muy feliz, pletórico. Con una nueva ilusión, que es Cairo y estoy encantado de la vida. La verdad es que es un sueño esto de ser padre. Es algo muy diferente y es algo que te cambia, en el sentido de la responsabilidad, pero sobre todo de la ilusión. Me noto muy ilusionado, muy feliz. Quiero estar con él a cada rato”.