Ausencias en los Goya 2025: Penélope Cruz y Pedro Almodóvar, el idilio que nació hace casi 30 años

Primero Penélope Cruz, por una gripe, y después Pedro Almodóvar, debido a un accidente doméstico, actriz y director han comunicado su ausencia en la gala de los Premios Goya 2025. Si finalmente se cumple lo anunciado, habrá que confirmar que se cumple en esta pareja esa conexión psicológica e inquebrantable, casi misteriosa, que solo se da entre gemelos. En su caso, director y musa. El cineasta y la intérprete se conocieron hace más de tres décadas. En un coloquio moderado por Cayetana Guillén Cuervo, ambos confesaron que se trata de una relación basada en el intercambio de respeto.

En el caso de la actriz, admitió que en ese respeto había admiración, pero también cierto miedo que nunca perdió. ''Ese miedito es muy sano, he hecho siete películas con él y te juro que siento lo mismo...''. La actriz debutó con el director en la escena que abría "Carne Trémula", en 1997. "Mi historia con él comienza pariendo en un autobús, fíjate… y con Pilar Bardem. Parecía un ensayo de la vida. El cine tiene algo mágico, premonitorio".

Pedro Almodóvar volverá a contar con Penélope Cruz para su nuevo proyecto: "Madres paralelas" larazon

Desde entonces, ha dado vida a muchas madres de Almodóvar, como Raimunda, Magdalena, Jessica, Janis, pero ninguna fortaleció tanto su unión como el personaje que interpretó en "Dolor y gloria", Jacinta Mallo, una madre de los años 60 ubicada todavía en la posguerra. Ella era la madre del protagonista, y el protagonista era Pedro Almodóvar.

"Él es mi amigo, mi maestro y ha sido mi referente político", ha repetido la actriz a lo largo de su carrera. Han crecido juntos en lo personal y en lo profesional. "No sólo mi carrera, sino mi vida sería tan diferente si él no hubiera estado en ella. Es como alguien de mi familia, pero cuando trabajamos esa relación es diferente. Si nos ves no podrías decir si nos conocemos de una semana o de hace 30 años. Hay mucho respeto, pero la confianza está ahí. Yo puedo hacer lo que él me pida porque sé que él está ahí, es mi red de salvación. Me puedo tirar a la piscina porque lo ve todo", declaró en 2021 durante la Mostra de Venecia. Por su parte, Almodóvar corresponde a la actriz con sus elogios y reconoce que su trayectoria no sería la que es sin ella.

Imagen de "Madres paralelas", la nueva película de Pedro Almodóvar Iglesias Más Agencia AP

Uno de sus trabajos más duros fue "Madres paralelas". Algunas escenas obligaron a repetir las tomas durante horas. "Cuando ensayábamos siempre acababan abrazadas y llorando, y yo decía ‘No’, porque la vergüenza es algo que te seca por dentro. Me he dedicado a secar las lágrimas", contó el cineasta.

Una vez más, la actriz le agradeció sus casi tres décadas de confianza: "Gracias por confiar en mí, por inspirarme en la búsqueda de la verdad fuera y dentro del set, por tu impecable trabajo ético, muy difícil de encontrar en estos días locos, por tu dedicación a los detalles, has creado magia de nuevo y estoy orgullosa de formar parte de ello", le declaró desde el escenario del Lido.

"Nos ha exigido mucho y se lo agradezco, él está en un nivel tan alto que piensas que podría dar su vida por ello y es una sensación contagiosa, no quieres defraudarle", añadió.