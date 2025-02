Penélope no estará en los Goya por enfermedad: el motivo de peso de su baja

Penélope Cruz no estará en la gala de los Premios Goya 2025, como así se había confirmado. La expectación era máxima y se habían generado muchas expectativas ante la idea de verla pasear por la alfombra roja del brazo de su marido, Javier Bardem, que tendrá que recorrer el pasillo en solitario, ante la inesperada baja de su mujer. No la veremos este sábado 8 de febrero en Granada, ciudad en la que se ha emplazado la fiesta grande del cine patrio. El motivo es de peso, pues la salud le ha jugado una mala pasada, hasta el punto de postrarle en cama o en el sofá de su casa frente al televisor, donde seguramente no pierda detalle sobre lo sucedido en una gala en la que no podrá lucir el diseño que tenía preparado en su armario. Y es que la gripe le ha pillado con las defensas bajas e impedirá que pueda brillar con luz propia.

Penélope Cruz y Javier Bardem en el Festival de San Sebastián 2024. Gtres

Ha sido la propia Academia de Cine, a través de un mensaje, la que ha dado la mala noticia al mundo. Una ausencia importante, pues Penélope Cruz es una de nuestras actrices más internacionales y siempre que pisa una alfombra roja patria se eleva el caché de la cita. En dicho anuncio se lamenta que no podrá “estar presente en una noche tan especial para el cine español. Tenía muchas ganas de viajar a Granada para reencontrarme con mis compañeros y celebrar sus trabajos”, destacaban. La ganadora de tres estatuillas en los Goya tenía un importante papel en esta cita. Sería la encargada de entregar uno de los cabezones más relevantes, pero no podrá ser por motivos de salud. Sí que lo hará su marido, Javier Bardem, que estará no solo en las gradas viendo a sus compañeros triunfar, sino también anunciando el nombre de uno de ellos.

Las miradas se fijan ahora al futuro, ante la idea de que la próxima vez que se vea a Penélope Cruz en una alfombra roja sea en los Premios Oscar. Para ello habrá que esperar al menos un mes, pues el Teatro Dolby de Hollywood no se vestirá de dorado y rojo para la fiesta grande del cine estadounidense hasta el próximo 2 de marzo. Una ceremonia que viene con polémica desde España, al ser una de las nominadas Karla Sofía Gascón, en la categoría a mejor actriz por su papel en ‘Emilia Pérez’. Sus comentarios racistas en redes sociales le han cerrado las puertas a los Premios Goya, pues no podrá pisar esta alfombra roja por culpa de sus radicales ideas del pasado. Quizá lo haga ya en los Oscar, donde acaparará todas las miradas, a la espera de que se pronuncie su nombre para recoger una estatuilla que Penélope Cruz ya tiene en su casa.