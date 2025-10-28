Bea Gimeno y Nacho Aragón anuncian el nacimiento de su primer hijo en común con este emotivo vídeo

Bea Gimeno y Nacho Aragón están de enhorabuena. La pareja, que se dio el “sí, quiero” en septiembre del año pasado en una ceremonia íntima en Puigpunyent, Mallorca, acaban de dar la bienvenida a su primer hijo en común. El pequeño, que ha recibido el nombre de Pelayo, llegó al mundo este domingo 26 de octubre pasadas las 10:30 horas de la mañana, tal y como los orgullosos padres han anunciado.

“Pelayo, lo mejor que nos ha pasado en la vida. El sábado, sobre las doce de la noche, rompí aguas y desde entonces hemos estado en una nube inexplicable. Esta era la canción que sonaba mientras te veíamos llegar al mundo. Qué sensación de plenitud, qué emoción tan inmensa. Una vida nueva. Es imposible querer más. Me quedo en esta nube para siempre. Nacho, gracias por el mejor regalo que podías darme: mi familia”, ha comentado la mamá junto a un emotivo vídeo en el que muestra tanto los instantes previos al parto como las horas posteriores, en las que los padres se funden en un abrazo con su recién nacido hijo en la cama del hospital.

“Mi mejor amigo”, dice Nacho Aragón sobre el bebé, que se ha convertido en el quinto nieto de Emilio Aragón. El empresario televisivo, alejado desde hace tiempo del foco público, tiene otros cuatro: Martín, Aruca, Teo y Cuba; hijos de su primogénita, Icíar, casada con Hugo Rodríguez de Prada.

“Estamos muy bien, emocionados y con muchísimas ganas de que nazca”, decía Nacho a LA RAZÓN el pasado mayo, poco después de anunciar que esperaba su primer hijo.

Aunque por supuesto les abordaban los típicos nervios de padres primerizos, él y Bea se mostraban relativamente tranquilos por la llegada de su bebé porque sus respectivas familias numerosas les han curtido en lo que a niños se refiere. “Todavía no somos muy conscientes (de lo que nos espera) y por eso no estamos muy nerviosos, pero gracias a Dios los dos estamos rodeados de niños y tenemos algo de práctica”, dice una simpática Gimeno.

Sus dos familias están muy unidas y la llegada del pequeño Pelayo no hará más que afianzar ese vínculo: “Vamos a estar siempre juntos”.