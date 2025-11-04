Belén Esteban defiende así su matrimonio con Miguel Marcos entre rumores de divorcio

Belén Esteban está lidiando de nuevo contra el temporal. Las tormentas mediáticas nunca pasan de largo sobre ella y suelen desgastar mucho sus nervios. Especialmente cuando se pone en duda la estabilidad de su matrimonio, como así ha vuelto a suceder. De manera recurrente, los rumores de crisis con su maridoMiguel Marcos copan titulares. Ha vuelto a pasar, cuando este fin de semana las pistas que ella misma ofrecía fueron interpretadas como una forma velada de anunciar que algo se estaba resquebrajando entre ella y su esposo.

Todo se precipitó cuando la colaboradora compartió una preciosa imagen en su perfil de Instagram en la que confesaba su profundo amor hacia su madre y su hija Andrea. Son las personas más importantes de su vida. Así lo dejaba claro: “Dentro de una semana cumplo 52 años… sin comentarios. Solo pienso en mis dos pilares”, subrayaba. Eso sí, se olvidaba de su marido, lo que dio pie a que muchos creyesen que su unión estaba en peligro de ruptura. La protagonista se ha enfadado por esta nueva oleada de dimes y diretes y ha puesto orden.

Belén Esteban aclara su situación con Miguel Marcos

El conductor de ambulancias de 38 años sigue siendo su marido. Al menos aún no han dado el paso de romper su matrimonio, aunque los rumores han sonado con fuerza este fin de semanas. Algo que, para ser sinceros, ya ha sucedido muchas otras veces desde que se conociesen en 2013. No es la primera vez que los titulares les acercan al abismo y apuntan a una posible ruptura sentimental. Y, como viene siendo habitual en estos casos, la colaboradora de ‘No somos nadie’ ha terminado estallando enfadada, defendiendo su felicidad conyugal.

Belén Esteban y su marido Miguel acuden a la capilla ardiente de Jimmy Giménez-Arnau GTRES

De manera contundente y echando también mano al humor, Belén Esteban ha querido dejar claro que no hay grietas en su unión. “¡Qué me voy a separar, yo estoy con mi marido!”, afirmaba en su programa al sacar el incómodo tema sobre su supuesta crisis. “Vosotros sabéis que, para mí, el día de mi cumpleaños es muy importante y que yo siempre lo celebro y cuando van pasando los años es verdad que cada vez echo más de menos a mi madre y a mi persona, mi niña”, se sincera con sus compañeros en plató.

Para despejar las dudas sobre un posible distanciamiento o una crisis en su paraíso personal, desvela que sus planes con su marido siguen dándole alegrías: “Ayer me fui a un restaurante, estuvimos comiendo, estuvimos con amigos, o sea, todo va fenomenal, no hay separación”, zanja Belén Esteban. Sabía que hablar de los dos pilares de su vida, su madre y su hija, dejando fuera a su esposo de tan selecto club, traería polémica. El propio Miguel ya se lo advirtió y no tardó en llevar razón. Trató de borrar la foto y el mensaje, pero ya era tarde, el caso ya estaba en boca de todos y el escándalo amenizando las redacciones y al público. No le queda más remedio que aguantar el chaparrón una vez más y dar explicaciones para llamar a la calma.