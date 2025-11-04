Polémica y guasa
Belén Esteban defiende así su matrimonio con Miguel Marcos entre rumores de divorcio
Sus últimos movimientos han hecho creer que su unión conyugal presenta serias grietas. Ella ha querido despejar las dudas sobre su estabilidad
Belén Esteban está lidiando de nuevo contra el temporal. Las tormentas mediáticas nunca pasan de largo sobre ella y suelen desgastar mucho sus nervios. Especialmente cuando se pone en duda la estabilidad de su matrimonio, como así ha vuelto a suceder. De manera recurrente, los rumores de crisis con su maridoMiguel Marcos copan titulares. Ha vuelto a pasar, cuando este fin de semana las pistas que ella misma ofrecía fueron interpretadas como una forma velada de anunciar que algo se estaba resquebrajando entre ella y su esposo.
Todo se precipitó cuando la colaboradora compartió una preciosa imagen en su perfil de Instagram en la que confesaba su profundo amor hacia su madre y su hija Andrea. Son las personas más importantes de su vida. Así lo dejaba claro: “Dentro de una semana cumplo 52 años… sin comentarios. Solo pienso en mis dos pilares”, subrayaba. Eso sí, se olvidaba de su marido, lo que dio pie a que muchos creyesen que su unión estaba en peligro de ruptura. La protagonista se ha enfadado por esta nueva oleada de dimes y diretes y ha puesto orden.
Belén Esteban aclara su situación con Miguel Marcos
El conductor de ambulancias de 38 años sigue siendo su marido. Al menos aún no han dado el paso de romper su matrimonio, aunque los rumores han sonado con fuerza este fin de semanas. Algo que, para ser sinceros, ya ha sucedido muchas otras veces desde que se conociesen en 2013. No es la primera vez que los titulares les acercan al abismo y apuntan a una posible ruptura sentimental. Y, como viene siendo habitual en estos casos, la colaboradora de ‘No somos nadie’ ha terminado estallando enfadada, defendiendo su felicidad conyugal.
De manera contundente y echando también mano al humor, Belén Esteban ha querido dejar claro que no hay grietas en su unión. “¡Qué me voy a separar, yo estoy con mi marido!”, afirmaba en su programa al sacar el incómodo tema sobre su supuesta crisis. “Vosotros sabéis que, para mí, el día de mi cumpleaños es muy importante y que yo siempre lo celebro y cuando van pasando los años es verdad que cada vez echo más de menos a mi madre y a mi persona, mi niña”, se sincera con sus compañeros en plató.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
La dimisión de Mazón
El PP no firmará otro pacto con Vox: «Si quieren ir a elecciones, que lo digan»
Juicio al fiscal general