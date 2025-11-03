La inesperada proposición de Belén Esteban a Mónica Naranjo: "Me encantaría"

Belén Esteban ha revolucionado Instagram con su última publicación. La de Paracuellos ha reaparecido en redes con un divertido vídeo interpretando la canción “Las campanas del amor” de Mónica Naranjo en mitad de la calle.

Una sorprendente proposición

"Que todo el mundo quiera al que quiera y como quiera. 'Las campanas del amor', mi canción de Mónica Naranjo", ha escrito en el post. Además, no ha dudado en lanzarle una divertida proposición a la cantante: "Me encantaría cantarla contigo".

Aunque de momento no ha recibido respuesta de la artista, la publicación ha causado furor entre sus seguidores. Incluso algún follower la ha bautizado como la Mariah Carey española. "La mejor", comentaba Marta López Álamo, esposa de Kiko Matamoros, en la publicación.

Rumores de crisis con Miguel

Belén Esteban publica este vídeo después de haber acaparado todos los titulares este fin de semana por su presunta crisis con su marido Miguel. Las alarmas saltaron después de que la colaboradora de "No somos nadie" compartiera un story en el que se acordaba de las dos personas más importantes de su vida y no mencionara al sanitario. "Dentro de una semana cumplo 52 años… sin comentarios. Solo pienso en mis dos pilares", confesaba la de San Blas.

Tras horas de rumores y especulaciones sobre su situación sentimental con Miguel, era su compañero Arnau Martínez el encargado de desmentir este rumor en X. "Foto de hoy que me manda Belén para vosotros", escribía junto a una imagen del matrimonio.

A unos días de cumplir 52 años, Belén Esteban no puede evitar acordarse de sus dos "pilares". De momento, se desconoce cómo celebrará la televisiva esta fecha tan señalada, pero no sería de extrañar que lo festejara con su círculo más cercano.