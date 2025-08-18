Belén Esteban presume de figura en bañador: "Gordita pero sabrosona"

Belén Esteban ha dado una sorpresa a Anabel Pantoja con su marido Miguel este fin de semana. La de San Blas no dudó en viajar hasta las Las Palmas para reencontrarse con su íntima amiga y disfrutar de unos días en amor y compañía junto a la influencer y la pequeña Alma, nacida en noviembre de 2024.

El posado de Belén en bañador

Disfrutando al máximo del verano, Belén Esteban ha revolucionado Instagram con su última publicación, compartiendo un posado en bañador presumiendo de figura, sin complejos y orgullosa de su cuerpo.

"Para mí, el cuerpo del verano. Gordita pero sabrosona", ha escrito en el post. En la imagen, la de San Blas aparece con un bañador estampado de colores posando en una piscina. La publicación, que acumula más de 4 mil "me gusta", no tiene ninguna interacción porque la colaboradora ha decidido limitar los comentarios de la fotografía.

Fin de semana inolvidable

Tras el bache de salud de Anabel Pantoja, Belén Esteban, su marido Miguel y otro amigo han sorprendido a la influencer en su casa de Las Palmas y han disfrutado de un fin de semana inolvidable. La de San Blas, con un megáfono, sorprendió a su íntima amiga gritando: "Gordi, ¿pensabas que te ibas a librar de nosotros?"

Durante estos días, Belén y Anabel han exprimiendo el tiempo juntas, disfrutando de diferentes planes por la isla y brindando por su amistad. La excolaboradora de "La familia de la tele" ha sido uno de los mayores apoyos de la influencer este 2025 y no dudó en trasladarse a Las Palmas nada más conocer el ingreso de Alma a principios de enero de 2025.