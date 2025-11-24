Alejo Sauras renace como mito erótico a los 46: su impresionante transformación física

Cautivó y enamoró a millones de espectadoras -y espectadores- con su papel de Raúl en “Los Serrano”, y desde entonces no ha parado de trabajar. Alejo Sauras ha cosechado un innegable éxito como actor aunando talento y, por qué no decirlo, atractivo evidente. Un sex appeal que ha mantenido a lo largo de los años y que incluso parece haber ido a más a menos de un lustro de alcanzar el medio siglo de vida. La buena genética ha sido clave en este renacer como mito erótico, pero también su apuesta por la vida sana y la práctica regular de ejercicio.

Como otros tantos hombres del panorama social y artístico, Alejo Sauras ha sido rostro en varias ocasiones de la revista “Men’s Health”, pero a sus 46 años se ha convertido por primera vez en el protagonista de la portada del número de diciembre. En el interior del magacín, un extenso reportaje con sugerentes imágenes del actor que demuestran que el tiempo no pasa por él. Y si pasa, lo hace para mejorar, como el buen vino. “Es cierto, soy Jordi Hurtado. Ese hombre no va a envejecer nunca. ¿Qué está pasando con este hombre? Y que a mí me digan ahora que soy el Jordi Hurtado de los actores… pues ¡gracias! Claro que sí, un beso a Jordi Hurtado”, bromea sobre su buen aspecto.

Por supuesto, a todo el mundo le gusta mirarse en el espejo y que el reflejo devuelva una imagen que le haga sentir bien, pero Sauras reconoce que se cuida más por salud que por mantener su buen aspecto físico: “Yo no soy un fanático del deporte: yo me he hecho deportista por egoísmo vital, porque yo quiero llegar a los 65 muy fuerte, como Mario (su entrenador físico), y para eso hay que esforzarse, y si hay que hacer pierna, que no me gusta nada, hay que hacer pierna”.

Alejo Sauras Gtres

Artista 360º, Sauras triunfa no solo en escenarios, películas y series, sino en televisión. Concursante de la última edición de “MasterChef Celebrity”, Alejo demuestra que no hay proyecto que se le resista, aunque a veces le asalten las dudas. “Me han llegado un montón de papeles, especialmente en los últimos años, que tras leer el guion he pensado que no era capaz de hacer eso. Sí, soy actor, pero me decía que a lo mejor no eran tan buen actor para llevar el peso de una función a mi espalda o transmitir todo lo que hay que transmitir. Yo ya no estoy en la inseguridad de que no me llamen, sino en la inseguridad de ser capaz de hacerlo bien. Me da inseguridad no estar a la altura. Luego lo hacía y me demostraba a mí mismo que sí lo era”, explicó este verano en una entrevista con LA RAZÓN.