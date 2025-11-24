La reacción de Irene Rosales a la entrevista de Isa Pantoja: "Son capítulos cerrados"

Isa Pantoja se sentó el pasado viernes en "¡De Viernes!" y contestó a la entrevista de Kiko Rivera en la que entonó el mea culpa hacia su hermana por todo el dolor ocasionado. Tal y como confesó, aunque aún le sigue queriendo, aún no está preparada para tener esa conversación con él.

Las palabras sobre Irene Rosales

Según Isa Pantoja, Irene no "remó a favor de obra" en ningún momento para que Kiko se reconciliara con su familia. "Irene no ha ayudado. Conmigo desde luego cada vez que le da una declaración no es para mediar", sentenció.

Isa Pantoja De viernes

Además, la hija de la tonadillera cree que su hermano "ha tardado todo este tiempo en pedir perdón y da la casualidad de que está solo. No le hecho la culpa a Irene en sí. Es cuando se ha visto solo y cuando ha recapacitado".

La reacción de Irene Rosales

La ex de Kiko Rivera ha pasado totalmente página de su ruptura con el DJ y se encuentra inmersa en su nueva relación sentimental con Guillermo, con el que afianza su noviazgo a pasos agigantados. "No he visto nada, pero ya son capítulos cerrados, por mi parte", declaró Irene Rosales al ser preguntada sobre los dardos de su excuñada en "¡De Viernes!". Aún así, insistió en que "con Kiko todo muy bien, es el padre de mis hijas".

Kiko Rivera e Irene Rosales Europa Press

Horas más tarde, Irene Rosales, sin querer entrar de nuevo en guerras familiares del pasado y con total indiferencia, ha señalado que Isa "está en su derecho pleno" de hablar. Aún así, ha optado nuevamente por el silencio ante las declaraciones de su excuñada.

Reunión por el cumple de Alma

Tras su entrevista, Isa Pantoja ha asistido este fin de semana al primer cumpleaños de Alma, la hija de su prima Anabel y David Rodríguez, junto a su esposo, Asraf Beno. Numerosos rostros conocidos acompañaron a la influencer y su bebé esta fecha tan señalada, como Belén Esteban, Nagore Robles o Madame de Rosa. La hija de la tonadillera fue la única del clan Pantoja que asistió a la cita. "No sabía que venía Isa. Me dijo que no podía y me dio una sorpresa", expresó emocionada Anabel tras el cumpleaños de su hija.