Bertín Osborne, en sus horas más bajas, se replantea su futuro con Gabriela Guillén y su hijo

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré económicamente". Así de rotundo se mostró Bertín Osborne en su primera entrevista con la revista "¡Hola!" tras anunciarse el embarazo de Gabriela Guillén, la mujer con la que mantenía una relación más pasional que sentimental y de la que hoy parece no querer saber nada.

La de Paraguay ha lamentado en varias ocasiones que Bertín Osborne se ha desentendido del hijo que supuestamente tienen en común y ni siquiera se ha puesto en contacto con ella para conocer cómo se encuentra desde que dio a luz a su hijo. Sin embargo, el presentador podría dejar atrás esta indiferencia para dar paso a un acercamiento con Gabriela Guillen, según se ha publicado en las últimas horas.

Así lo ha indicado en "Vamos a ver" la periodista Paloma Barrientos, quien explica que Bertín Osborne parece más dispuesto que nunca a retomar el contacto con Gabriela Guillén y hasta a conocer al bebé que tendrían en común. Unas buenas intenciones sobre las que la paraguaya se muestra de lo más incrédula.

Bertín Osborne en diciembre de 2023 Gtres

"Yo le he hecho esta pregunta, de que Bertín quiere cambiar el comportamiento y, literalmente, se ha reído. Dice que no tenía ni idea. No le está dando credibilidad a esto que estamos contando", comentaban los colabores de "Fiesta" que se pusieron en contacto con ella.

Por lo visto, a Bertín Osborne le está costando más de lo esperado recuperarse por completo del covid que contrajo, y durante este largo periodo de convalecencia habría tenido mucho tiempo para reflexionar sobre esta situación. Según explicó la propia modelo en el programa "¡De viernes!", él es consciente de los errores que ha cometido, y podría estar decidido a enmendarlos.

Gabriela Guillén Gtres

"Él ha cometido muchos errores y lo sabe. Él siempre me advirtió que esto iba a ser un caos cuando se supiera nuestra relación. Cuando salió la noticia yo me molesté un poco y estaba decepcionada. Me sienta mal que me considere una amiga más. Me decepcionaron sus declaraciones en su momento", señaló Guillén.

Lo último que se conoce, de momento, es que Bertín Osborne todavía no ha conocido al que se supone que es su hijo, pero teniendo en cuenta estos últimos detalles, el día de esa primera toma de contacto podría estar a la vuelta de la esquina. Aun así, el presentador no se echa atrás en su decisión de someterse a una prueba de paternidad para estar seguro al 100 % de que el pequeño es hijo suyo, y ahora estaría más dispuesto que nunca a llevarla a cabo.