Bisbal y su esposa Rossana, los reyes del Nilo

David Bisbal y su esposa Rossana se rinden ante las maravillas del Antiguo Egipto. Del cantante conocíamos su gran afición por el buceo, pero no que también lo sea de la cultura egipcia, y, especialmente, del faraón Ramsés II, el templo de Kom Ombo, las maravillas arquitectónicas realizadas por Imhotep o Senenmir, diseñadores de otro de los grandes templos, el de Abu Simbel, y el placer de navegar por el Nilo.

El almeriense ha cumplido “uno de mis grandes sueños, visitar Egipto, soy un apasionado de la egiptología, es un mundo fascinante y en este viaje he disfrutado muchísimo, además he ido con Rossana y nos hemos hecho fotografías en todas partes. Desde ahora siento más intriga que nunca y estoy deseoso por conocer futuros descubrimientos. He disfrutado fotografiando a mi mujer, es la mejor modelo que podría encontrar para plasmar todas las maravillas que nos hemos encontrado en este viaje”.

Y se emociona al confesar que “me sentí fascinado por los templos de Nefertsei y Ramsés II, no puedo decir cuál de los dos me gusta más. Y el paseo en barco por el río Nilo es espectacular, llegamos hasta el templo de Edfu y fue un crucero relajante y lleno de sorpresas”.

Rossana, esposa de David Bisbal, en un crucero por el río Nilo Instagram

Bisbal no esconde esa fascinación por la antigüedad y se reconforta “por saber que las aguas no han cubierto las magníficas obras de arte arquitectónicas que demuestran un pasado glorioso y lleno de grandes incógnitas. Son joyas lejanas que por su majestuosidad e importancia histórica las hace sentir muy cercanas”.

David Bisbal junto a Rossana visitan los templos de Nefertari y Ramsés II Instagram

El artista y su pareja estuvieron varios días en Egipto a finales del mes de febrero. Teñían el viaje programado desde hace meses y al fin se hizo realidad. Por un momento se convirtieron en “los reyes del Nilo”, los faraones de la música universal. Sefuromque Dacid no va a olvidar nunca las experiencias vividas en este viaje tan singular.