Mar Flores, en los Premios Dial Tenerife: "Estoy encantada de atender a mis cinco hijos"

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife acogió durante la noche del 14 de marzo una nueva edición de los Premios Dial, atrayendo hasta la isla a las personalidades más destacadas de la música en español. Malú, Álvaro de Luna, Rozalen, Estopa o Luis Fonsi fueron solo algunos de los artistas que hicieron las delicias de los miles de asistentes que no se perdieron la velada, amenizada por Blas Cantó y Edurne, los presentadores de la gala.

Pero no brillaron con luz propia solo las estrellas de la música, sino que también destacó la presencia de nombres relevantes de otras esferas, como la actriz Alexandra Jiménez, la influencer Anita Matamoros o la modelo Mar Flores.

Con un favorecedor look de Andrew Pocrid, la también actriz se mostró emocionada de poder participar en una de las noches más importantes para la música en español. "Es la primera vez que estoy en los Premios Dial Tenerife, y estoy muy contenta porque me encanta esta tierra y tengo recuerdos maravillosos", comentó ante LA RAZÓN.

Mar Flores en los Premios Dial Tenerife vestida de Andrew Pocrid Gtres

Eso sí, la música prefiere dejársela a los profesionales y disfrutar de ella como oyente, aunque asegura que podría hacer sus pinitos como cantante si se lo pusiera como meta: "¿Te imaginas? Ya es lo que me faltaba, he hecho de todo y a lo mejor funcionaría… En 'Mask Singer"'no me fue mal y mi coach en ese momento me dijo que no lo hacía tan mal y que se me lo proponía, podía. Yo he podido con todo lo que me he propuesto".

Mar Flores estuvo muy bien acompañada de su hijo Beltrán, un joven que acaba de cumplir los 18 años y que no se separó de su madre, ayudándola y haciendo las veces de su mano derecha en su exposición ante los medios. "Es superdiscreto, él no quiere salir en esto. Le he pedido que me acompañase, pero él no se quiere meter en esto. Le encanta la música y le pregunté si quería venir. Me dijo que sí, pero que por favor no quería salir en nada, porque no quiere ser famoso", señaló la modelo, madre orgullosa y protectora.

Mar Flores en la gala de los Premios Dial Tenerife junto a Lidia Torrent Gtres

Lo cierto es que no ha pasado por momentos fáciles en los últimos meses a consecuencia de las declaraciones de su hijo mayor, Carlo Costanzia, cuyos recuerdos sobre su infancia pusieron en entredicho a Flores como madre. Aun así, la actriz no guarda rencor y recalca que todos sus hijos son uno de los pilares de su vida: "Estoy encantada de atenderlos, compaginándolo con una vida social muy intensa y de muchos amigos. No puedo pedir más".

De hecho, reconoce que se siente una "madre discreta pero orgullosa", y aunque espera dar esa imagen a la opinión pública, lo que más le importa es "que mis hijos también lo piensen".