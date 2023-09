Boris Izaguirre por fin aclara si Tamara Falcó le ha perdonado

Fue hace dos semanas cuando Boris Izaguirre y Tamara Falcó coincidieron en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid en el desfile de Pedro del Hierro. La marquesa de Griñón colaboró en el diseño de algunas piezas que se mostraron sobre la pasarela, y el presentador acudió como invitado de la firma. Tras varios meses sin dirigirse la palabra, allí se saludaron ante las cámaras y parecieron dar pie a una reconciliación.

De hecho, Boris Izaguirre aclaró a LA RAZÓN que se mensajeó con Tamara Falcó antes del desfile para avisarla de que iría, por lo visto su respuesta fue de lo más pacificadora.

Ahora, el escritor revela nuevos detalles sobre este proceso de reconciliación con la que fue una de sus más íntimas amigas, y todo parece indicar que la paz está a la vuelta de la esquina. “Fue muy importante el encuentro, por lo menos para mí, y lo importante es aclarar cuanto antes todo lo que ha sucedido”, comenta Izaguirre, aunque prefiere que el proceso sea “estrictamente nuestro” y no tan mediático como su enfado: “Es lo que siempre he querido, que fuera una cosa que no se convirtiera en una noticia. Va por buen camino, creo que sí, pero permitirnos que esta vez sea nuestro”.

Boris Izaguirre desvela que su reconciliación con Tamara Falcó va viento en popa EUROPAPRESS

El caso es que la reconciliación entre Tamara Falcó y Boris Izaguirre va por buen camino, hasta el punto de que ya se han puesto a cuadrar agendas para tener un encuentro privado y zanjar de una vez por todas sus diferencias: “Estamos un poco organizando para vernos todos en su casa y a Íñigo, al que conozco muy poco, ahora espero conocerlo un poco más”.

Por otra parte, Boris Izaguirre se ha pronunciado sobre el deseo de su amiga Tamara Falcó de ser madre, y aunque considera que lo hará genial una vez llegue el bebé, pide a los medios que se le dé un respiro en este sentido porque “yo creo que cualquier pareja cuando te casas no hay una cosa que te ponga más nerviosa que todo el mundo te pregunte cuando vas a ser papá o mamá”.