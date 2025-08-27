Carla Goyanes, en el primer aniversario de la muerte de su padre y su hermana: "Les echamos muchísimo de menos"

Este mes de agosto se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Carlos Goyanes y su hija Caritina. El recuerdo de ambos, según nos dice Carla, hija y hermana de los anteriores, “sigue muy vivo entre nosotros. Les tenemos presentes cada día”.

Una especie de homenaje es el que Carla y su madre, Cari Lapique, han organizado en Marbella este verano. La primera nos dice que “ha sido todo un éxito, por lo que tendrá continuidad en los próximos años. Mi padre fue uno de los impulsores de este deporte en Marbella y el I Memorial Carlos Goyanes hace honor a su iniciativa. Además, uno de mis hijos y un hijo de Caritina fueron finalistas del torneo”.

¿Cómo se siente en este aniversario tan duro?

Más o menos bien, muy arropados por la familia y los amigos, y echando muchísimo de menos a mi padre y mi hermana.

¿Y su madre?

Bueno, tiene días mejores y días peores, como todos nosotros.

Caritina Goyanes Luis Díaz La Razón

Sé que sus sobrinos, los hijos de Caritina, han encontrado en usted a una segunda madre…

Eso es decir demasiado, aunque bien es verdad que me vuelco con ellos, pero no me ocupo demasiado por que son súper independientes. Yo intento pasar todo el tiempo que puedo con ellos… Pero, vamos, tienen un padre maravilloso que les cuida y les quiere muchísimo.

Su cuñado, Antonio Matos, viudo de su hermana, se ocupa del negocio de catering que comandaba Caritina.

Se hizo cargo de la empresa al fallecer mi hermana.

Como recordarán nuestros lectores, Carlos Goyanes falleció a los 79 años el siete de agosto del 2024, mientras dormía en su casa marbellí, y Cari, como la llamaban todos en su entorno, se fue de este mundo diecinueve días más tarde, con tan solo cuarenta y seis años. A esta doble tragedia se unió en ese mismo mes la muerte de Tito Goyanes, hermano de Carlos. Todos sufrieron infartos irreversibles, llenando de consternación y pena a una familia que siempre ha estado muy unida.

Por su parte, Cari Lapique, ha encontrado en sus hijos y nietos el bálsamo adecuado para sobrellevar su desgracia, además de su unión con su hermana Myriam y de íntimos amigos como José María García , padrino de Carla, Isabel Preysler, Marisa de Borbón y Nuria González.