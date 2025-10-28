Carla Pereyra revela cómo está el Cholo tras el nacimiento de Faustino, su primer nieto: "Se le cae la baba"

Diego Simeone se ha convertido este fin de semana en abuelo a los 55 años. Su hijo Gianluca Simeone, uno de los tres hijos que el entrenador tuvo con su primera mujer, Carolina Baldini, y su pareja, Eva Bargiela, dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Faustino.

Emocionado por el nacimiento de Faustino

Carla Pereyra, esposa de Simeone, ha reaparecido ante las cámaras tras el nacimiento del nieto del entrenador colchonero y ha desvelado cómo está viviendo sus primeros días como abuelo. "Cholo ya es abuelo y está feliz, la verdad es que es un gordo espectacular. La mamá está muy bien, el papá también y, no, una felicidad enorme. Me trae mucha paz este niño. Nos encontramos en un momento familiar increíble. Y la verdad es que no hay más que disfrutar", ha confesado la modelo.

Carla Pereyra se pronuncia tras el nacimiento del primer nieto del Cholo Simeone Europa Press

Aunque Simeone no ha podido conocer aún a su nieto en persona por encontrarse en su país natal, Pereyra ha revelado que "se le cae la baba, está feliz". "Y además creo que el ver a su hijo como padre también es lo que más le emociona", ha añadido la influencer.

Una alegría para toda la familia

Fue el pasado 25 de octubre cuando el pequeño Faustino llegó al mundo. Gianluca y Eva, padres del bebé, anunciaron la feliz noticia en redes. "El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino, 4,085 kg de puro amor", escribieron en una publicación de Instagram. Carla Pereyra fue una de las primeras en reaccinal al nacimiento: "¡Amor incondicional! ¡Bienvenido Bebe! Te vamos a cuidar tanto".