Carlo Costanzia se deja ver con un look de casi 1.000 euros y un reloj valorado en 51.000

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio están viviendo unos momentos de gran presión mediática después de que se supiera que la televisiva y el hijo de Mar Flores habían empezado una relación. Desde sus últimas escapadas hasta el momento de conocer a las suegras, el foco ha estado puesto en los momentos más importantes para la incipiente pareja. Por el momento la agitación parece haber dado paso a la calma y tanto Alejandra como Carlo continúan con la misma intensidad que al principio, a pesar de todo lo que han tenido que afrontar desde que están juntos.

En medio de esta “tregua”, Carlo Costanzia ha sido visto paseando por las calles de Madrid con un look que destaca por su comodidad, pero que no es precisamente barato.

Según analizaba la revista “Semana”, el actor apuesta por un chándal que le da libertad de movimientos, pero que no está al alcance de todos los bolsillos. En el citado medio se centran primero en esta parte de su look: una chaqueta negra, con líneas blancas a los lados y cremalleras blancas de la firma Palm Angels, una prenda confeccionada a base de poliéster reciclado, con mezcla de algodón y que tiene el logo estampado en el pecho. El precio es de 595 euros.

Carlo Costanzia Gtres

El pantalón, aunque algo más barato, no se quedaría atrás. Del mismo modelo que la chaqueta tiene las rayas blancas a los laterales, ascendería a un total de 395 euros. Lo que dejaría un conjunto que llegaría a los 990 euros en total. Sin embargo, esto no sería ni de lejos lo más costoso del look completo. Con un exclusivo reloj de la firma Rolex, que ha destacado entre lo demás, se ha dejado ver por las calles de la capital. Se trata del modelo Day-Date 40, valorado en 51.000 euros. A parte de este accesorio resaltan sus gafas de sol de la marca Ray Ban, de más de 160 euros, y una mochila de North Face, que tiende a costar entre 150 y 200 euros.

Carlo Costanzia Gtres

Es evidente que, tras las entrevistas que ha concedido hasta en dos ocasiones para “De Viernes”, el hijo de Mar Flores ha conseguido ver crecer su cuenta corriente. Actualmente no son pocos los frentes que tiene abiertos y que tanto interesan a la esfera pública, por lo que habría podido negociar una cantidad suficiente para hacer alarde de estas nuevas prendas, así como invertir dinero en su propio negocio en el mundo de la hostelería. “El quiere montar un negocio y para eso quiere el dinero, para poder invertirlo y recuperar un poco su vida. Tiene que ver con la hostelería”, daba a conocer hace unas semanas Pepe del Real en “Vamos a Ver”.