Carme Chaparro: "Estoy a la espera de entrar en el quirófano"

La salida al mercado de su novela "Venganza” supone un rayo de luz en una etapa vital marcada por sombras y enfermedades. Carme Chaparro tendrá que pasar próximamente por el quirófano para atajar un problema de salud del que prefiere "no desvelar nada hasta que todo vuelva a la normalidad".

¿Cómo se encuentra?

La situación es complicada y ya la contaré cuando haya salido del trance. Estoy esperando fecha para una operación y confío que todo salga bien porque mis médicos son maravillosos. Hablaré cuando me encuentre en proceso de recuperación.

El tratamiento es muy complejo.

Estoy con muchos medicamentos, haciendo mucho reposo, aunque mi psiquiatra me obliga a que salga a pasear… Al principio lo llevaba todo muy mal, lo he pasado muy mal a nivel psicológico y de medicación, pero con la ayuda de mi psicólogo y mi psiquiatra estoy levantando el ánimo. Desgraciadamente, mi padre murió hace tres meses de una forma muy rápida y muy dura… Se ha juntado todo.

¿La baja va para rato?

Esto es el tramo final, espero regresar a la televisión antes de las Navidades.

Su libro supone una especie de bálsamo en un mundo de adversidades.

Es una denuncia sobre lo que cuesta a veces contar la verdad, ponerse en primera fila y que te “disparen primero a ti”. Las luchas de poder que hay tras la pantalla de televisión son mucho más jugosas para el espectador.

¿Ha sufrido algún tipo de censura durante su trabajo en los informativos?

- Afortunadamente, no. Nunca me han censurado nada. He tenido la suerte de trabajar con libertad.

¿Callarse ciertas cosas es una forma de censura?

Eso es cierto. Por ejemplo, no llamar genocidio lo que está sucediendo en Gaza. Te estás autocensurando.

¿Es lícita la venganza cuando la Justicia no actúa?

He aprendido que la venganza solamente te hace daño a ti mismo. Ese odio que te lleva a vengarte lo único que consigue es consumir tus días.