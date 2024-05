Carmen Balfagón da la cara y cuenta la verdad sobre el viaje de Daniel Sancho a Tailandia

Será el próximo mes de agosto cuando por fin se dicte sentencia sobre el caso de Daniel Sancho, justo un año después de que se cometiera el crimen de Edwin Arrieta y tras un juicio polémico que no duró ni dos semanas.

Con la investigación cerrada y el caso visto para sentencia, este fin de semana ha visto la luz una información que permite entender mejor cuál era la situación financiera de Sancho antes de volar a Tailandia el pasado verano.

El periodista Alejandro Entrambasaguas ha indicado en el programa "Fiesta" que ha dado con la agencia de viajes contratada por Sancho, y ofrece nuevos detalles sobre el caso: "Le pedí (a la trabajadora) que me contara y fue en esa agencia donde Daniel compró los billetes para ir a Tailandia de ida. Estuvo hasta en 4 ocasiones en la agencia porque no tenía dinero para pagar los billetes. Solo pudo comprar la ida porque no tenía dinero para comprar la vuelta, aunque había intención de comprarla".

El periodista señala que el testimonio de la trabajadora de la agencia revela que la intención de Sancho era volver a España en poco tiempo, una información con la que supuestamente no cuentan las autoridades tailandesas: "Él quería estar en Tailandia en torno a una semana solamente. Usó varias tarjetas de crédito que no tenían dinero. El Tribunal que le va a juzgar desconoce que él tenía intenciones de regresar a España".

Daniel Sancho el día de su detención en Tailandia ROYAL THAI POLICE HANDOUT Agencia EFE

Sin embargo, una de las abogadas de Sancho, Carmen Balfagón, ha dado la cara poco después de la publicación de esta información para matizar algunos puntos, y desmiente a la fuente de Entrambasaguas. "Dudo de la persona que le informa que le ha informado muy mal. Nosotros ya en el mes de diciembre aportamos el certificado de la agencia de viajes que Daniel saca el 7 de junio el viaje de ida a Tailandia y el 10 la vuelta pero el 27 de junio hace un cambio en la vuelta", expone la letrada en el mismo programa presentado por Emma García.

Carmen Balfagón escoltada por Marcos García Montes y Ramon Chippirrás Fran Gómez

En este sentido, Balfagón quiere recalcar que Sancho "llevaba su billete de ida y de vuelta cuando viajó a Tailandia", aunque prefiere no profundizar en el asunto de los pagos de los mismos: "No voy a entrar en los demás temas de las tarjetas. No lo digo por Alejandro, lo digo por las personas que le han informado".

De este modo, parece que la situación no cambia mucho para Sancho, que cuenta los días desde la prisión de Koh Samui para conocer cuál será su final.