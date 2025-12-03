Carmen Borrego, preocupada por su hijo: “Es un problema del corazón grave”

El clan Campos está con el corazón en un puño, preocupados por este mismo órgano vital de José María Almoguera. Este lunes, sus compañeros en el programa ‘El tiempo justo’ explicaron sus ausencias, alarmando sobre su grave situación de salud. Hablan de “preocupación máxima” a la hora de describir los errores y anomalías que el marcapasos que lleva implantado ha comenzado a presentar. Una llamada de los médicos que monitorean su aparato en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid le han comunicado lo urgente que es su reemplazo. Deberá pasar de nuevo por quirófano, como así hizo hace doce años, con tan solo 23 años.

Él está asustado, aunque lleva preparándose para estas eventualidades toda su vida, desde que conoció sus problemas cardiacos. Unos que ya le limitaron en su paso por ‘GH dúo’, impidiéndole hacer algunas pruebas físicas como el resto de compañeros. Como es normal, su madre, Carmen Borrego, está muy preocupada, como así se encuentran también el resto de la familia Campos. Para evitar especulaciones y que no se eleve más de la cuenta el nivel de alarma, ha querido ofrecer más detalles sobre la situación de su hijo, sin esconder que reviste gravedad.

Carmen Borrego, preocupada por la operación de su hijo

José María Almoguera ha preferido no romper su silencio hasta el momento. No ha sido él quien ha dado a conocer sus circunstancias médicas, sino su compañera Leticia Requejo en el programa de Joaquín Prat. Pero mientras él decide el instante de enfrentarse a este revés ante las cámaras, ya le ha tomado el relevo su madre desde el plató de ‘Vamos a ver’. Aquí ha mostrado su evidente preocupación como madre, pero también como colaboradora del programa, excusándose con sus jefes ante las posibles ausencias imprevistas. Y es que cuando hagan hueco urgente en quirófano, ella correrá para estar al lado de su hijo.

“Yo, evidentemente, tengo que hablar con los responsables de mi trabajo y tengo que decir lo que ocurre, porque igual tengo que faltar algún día”, comenzaba. La hermana de Terelu no encuentra explicación a cómo la noticia se ha filtrado en la cadena, aunque cree que ha sido lo que ha hablado de forma privada en los despachos lo que ha levantado la liebre: “Cuando veo lo de mi hijo, pienso que igual algo que he dicho de manera personal se está contando y me sorprende. Entonces luego me doy cuenta, pobrecita mi Sonia, que no tiene nada que ver”, habla sobre una compañera de recursos humanos. “Me imagino que mi hijo lo habrá hablado con gente y se ha filtrado la noticia”.

Aun así, lo que preocupa ahora a Carmen Borrego es la salud de su hijo. Sabe el riesgo que corre ahora que el marcapasos que lleva desde hace 12 años ha comenzado a presentar anomalías. Algo similar le sucedió el pasado mes de julio a Michu, ex de José Fernando Ortega, falleciendo a los 33 años. “¿Estoy preparada? Pues como cualquier madre que su hijo tiene que someterse a una intervención quirúrgica”, reconoce sin disimular su inquietud.

"GH: Dúo 3" consigue la reconciliación entre José María Almoguera y Carmen Borrego Telecinco

“Yo no quiero hablar de cuándo es la operación, ni qué es la operación, porque creo que le corresponde a quien le corresponde. Yo, como sabéis muy bien, metí la pata con un embarazo y esta vez no voy a meter la pata con una operación”, se planta en el silencio, ante la posibilidad de una exclusiva de su hijo. Pese a ello, Carmen Borrego ha explicado que José María padece “un problema de corazón grave, pero que llevamos conviviendo con él toda la vida”.