Carmen Lomana, sin pelos en la lengua, sentencia a Íñigo Errejón: "Tiene cara de niño pervertido"

Carmen Lomana ha sido la última celebritie en pronunciarse sobre el caso Íñigo Errejón. La socialité, tal y como nos tiene acostumbrados, no ha dudado en sentenciar públicamente al expolítico ante las cámaras y expresar el horror que le provoca el escándalo.

"Prefiero no hablar de Errejón porque iba a decir barbaridades. Para empezar, consejos vendo que para mí no tengo. Todo el día, panfletos. Tiene cara de niño pervertido, totalmente. ¿Vosotros sabéis antes que había un niño, Jaimito, de los chistes? Pues es igual que Jaimito, con esa cara que tiene como de espantado", ha declarado Carmen Lomana sobre Errejón, de lo más impactada por el caso del expolítico madrileño. Además, como ella misma ha reconocido, no solo está abrumada por el escándalo, también está de lo más sorprendida de "las que han ido con él sabiendo y teniendo noticias de cómo era".

Carmen Lomana atiza a Íñigo Errejón y le define con unas demoledoras palabras Europa Press

La socialité también ha vuelto a mandarle un mensaje de amor y cariño a Isa Pantoja tras salir a la luz el escabroso suceso en el que le cortaron el pelo con unas tijeras para que no saliera de casa a modo de castigo: "Me parece tan canalla todo lo que han hecho y tan buena ella para haber estado siempre callada, disculpando y hasta el día de hoy ella no ha arremetido contra su madre nunca. La ha respetado y la ha tratado con mucho cariño". Además, no ha querido pasar la oportunidad de lanzarle un mensaje a la tonadillera con el fin de hacerla reflexionar. "Isabel Pantoja, yo no sé si me oyes, pero tienes una hija maravillosa, maravillosa. Que la valore y le dé mucho cariño y le pida disculpas y perdón por todo lo que le ha podido pasar", ha expresado la televisiva.

Eso sí, Carmen Lomana no quiere hablar oír de Kiko Rivera. "Ese ni hablo, me pasa como con Errejón. No, que no me gusta y la gente que no me gusta prefiero no hablar. Ni a mi casa ni a tomar un café", ha finalizado la socialité.