El lado más personal de David Bisbal: sus primer trabajo, sus parejas más conocidas y más

Queda menos de un mes para Navidad, y ya empiezan a escucharse sus canciones en las calles. Mariah Carey, Michael Bublé o Brenda Lee son algunos de los clásicos que suenan en hogares, fiestas y mercadillos. Sin embargo, es innegable que desde el año pasado hay una nueva promesa navideña en ciernes: David Bisbal.

En 2024, su versión del clásico 'El Burrito Sabanero' revolucionó por completo a internautas y ciudadanos de a pie, convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas durante la Navidad en España. El almeriense, conocido por su participación en la primera edición de 'Operación Triunfo', ha aprovechado la anticipación este año y ha querido hacer un regalo muy personal a sus seguidores.

Desde el pasado 6 de noviembre, el nuevo disco de Bisbal, 'Todo es posible en Navidad', puede escucharse en plataformas digitales. El proyecto, compuesto de once canciones, sirve de preludio para la gira homónima que el cantante realizará durante las próximas semanas por todo el territorio español.

No todo fue un camino de rosas (o sí)

Eso sí, aunque hoy en día sea uno de los artistas españoles más escuchados internacionalmente (8,4 millones de oyentes mensuales en Spotify), no siempre fue así. De joven, el almeriense no era una persona muy aficionada a estudiar, por lo que decidió abandonar las clases cuando se encontraba en 2º de BUP (equivalente a 4º de la ESO).

Sus padres, que querían que se labrara un buen futuro, decidieron apuntarlo a un curso de forestal, lo que le permitió trabajar en el vivero municipal de Almería. Ya fuera para ayudar a las plantas a crecer o por motivación propia, Bisbal se dedicaba a cantar mientras trabajaba. Esa forma de relativizar el trabajo llamaría la atención de la dueña del vivero, quien le motivó a aspirar a algo más debido a su talento.

Unos años antes de entrar en el 'talent' musical de por aquel entonces RTVE, el almeriense se presentó al casting de la Orquesta Expresiones, que recorría algunas provincias andaluzas durante las fiestas de verano. Bisbal salió elegido vocalista, y tuvo la oportunidad de compaginar su trabajo en el vivero con su vocación.

Codiciado por la prensa rosa

Desde su salto a la fama, David Bisbal siempre ha sido objeto de noticia por sus relaciones sentimentales. Y es que el cantante entró a la Academia de 'OT' en 2001, mientras mantenía una relación sentimental con Raquel, una joven que también formaba parte de la Orquesta Expresiones. Pero como todos sabemos, dentro del concurso conocería a Chenoa, con quien mantendría una relación hasta 2005.

Al año siguiente de su ruptura con la actual presentadora del programa, Bisbal entabló una relación con una por aquel entonces desconocida Elena Tablada, a quien había conocido de forma totalmente fortuita en el aeropuerto de Miami. Fruto de su noviazgo nacería la primogénita del cantante, Ella, quien tiene actualmente 15 años. El almeriense rompería con Tablada en 2011, pero ambos siguen manteniendo una relación basada en la cordialidad y el respeto por el bienestar de la hija que tienen en común.

Tras otros romances sonados como los que tuvo con las modelos Raquel Jiménez y Eugenia 'China' Suárez, David Bisbal conocería en 2016 a la que sería el gran amor de su vida: Rosanna Zanetti. La modelo venezolana y el cantante empezaron a salir gracias a que un amigo en común los presentó, y el amor no tardó en consagrarse; se darían el 'sí, quiero' en 2018.

Gracias a su matrimonio con Zannetti, Bisbal ha podido volver a disfrutar la alegría de ser padre. En 2019, la pareja daría la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, el pequeño Matteo. Además, a finales de 2020, el almeriense compartió el nacimiento de Bianca, la benjamina de la familia.