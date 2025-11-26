Antonia Dell'Atte, ante el despido de Lequio: "Que den la cara ahora todos los que me han machacado"

Desolado y aturdido, así se encuentra Alessandro Lequio tras ser despedido de Mediaset. Los documentos presentados por los abogados de su ex mujer, Antonia Dell'Atte, en los que se profundiza en los presuntos malos tratos de violencia del italiano contra la ex modelo precipitaron la decisión de prescindir fulminantemente de sus servicios. No fue hasta la noche del martes, 18 de noviembre, cuando la empresa recibió el duplicado de un documento (ni Antonia y el equipo lo tenían a mano hasta entonces) al que se agarraría para comunicarle a Lequio, contratado por Unicorn Content, que no continuaría colaborando en espacios de la cadena.

Este documento es un auto que desestima una querella que interpuso el aristócrata contra su antigua pareja en 2004 por llamarle públicamente "maltratador". Entonces, la italiana ya llevaba una década denunciando en programas de televisión el maltrato. Incluso le demandó en 1991 por abandono del hogar, aunque acabó retirando la denuncia. En el auto, emitido por el juzgado número 35 de Madrid en julio de 2004, la magistrada se acoge a la figura jurídica delexceptio veritatis. Esto es, se entendía que Antonia había aportado suficientes pruebas para demostrar que no mentía en sus acusaciones contra Alessandro.

Alessandro Lequio en una imagen de archivo Vamos a ver

Puestos en contacto con Antonia, nos dice que “ya es hora de que se haga justicia, y me alegro no solo por mí, sino también por todas esas mujeres víctimas del maltrato machista. Incluso por las muertas, que yo podría haber sido una de ellas… Esto es un drama social. Todos los que han defendido a mi ex durante décadas tendrían que ponerse de rodillas delante de Dios y pedir perdón. Que den la cara ahora todos los que me han machacado… Yo soy una persona serena y pacificadora. En cambio, nadie me ha dado la paz a mi”.

- ¿Cómo se siente tras conocer el despido?

- Rodeada de ángeles que me apoyan, de toda la gente verdadera, ahora tengo que respirar un poco. Y le doy las gracias a Mediaset por haber tomado la decisión que ha tomado.

La italiana cree que la “jefa” de Lequio, Ana Rosa Quintana, le ha apoyado totalmente a pesar de las evidencias: “pregúntele a ella por qué ha estado callada tantos años, o si se alegra por lo ocurrido ahora. Hace mucho tiempo que se sabe el comportamiento de Lequio, y no habéis hecho nada. Hace más de treinta años que lo vengo denunciando, y, repito, se me ha machacado. ¿Por qué no pregunta a todos los periodistas y pseudo colaboradores que han trabajado con él y se han tapado la boca?”

Contactamos con Alessandro y se excusa con un “estoy reunido y no puedo hablar”, de hecho remite a todos los que le llamamos a sus abogados. Insistimos con una segunda llamada y vuelve a decirnos que “sigo reunido, te dejo, lo siento”. Nos filtran fuentes cercanas a Lequio que está estudiando, junto a sus letrados, la estrategia a seguir y las medidas a tomar ante una situación que no se esperaba.