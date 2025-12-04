Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero, de inseparables a desconocidas

Qué tiempos aquellos en los que Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero se repartían confidencias, carcajadas y complicidades como si la vida no pudiera torcerse jamás. Eran inseparables, dos nombres que aparecían juntos en cenas, estrenos y escapadas. Hoy, de aquella alianza solo quedan cenizas frías, aunque la actriz sigue enfrentándose a un déjà vu interminable: cada paso sobre una alfombra roja, cada foco, cada micrófono... siempre vuelve la misma pregunta. Y ella, que intenta esquivarla con elegancia, a veces deja escapar un destello de sinceridad: "Puedo meter la pata, pero soy leal".

El punto de inflexión llegó un mes de abril que Cayetana preferiría borrar del calendario. Fue entonces cuando, quizá dejándose llevar por la euforia, anunció públicamente que su entonces mejor amiga regresaría a La Oreja de Van Gogh. Una información que Amaia Montero guardaba bajo llave mientras su equipo preparaba una campaña de marketing al milímetro. La indiscreción cayó como un jarro de agua helada: la cantante se sintió traicionada, expuesta, robada en su propio relato.

Adiós a 20 años de amistad

La reacción fue fulminante. Amaia cortó por lo sano, sin explicaciones, sin espacio para matices. Adiós a veinte años de amistad. Dejó de seguir a Cayetana en redes, le retiró la palabra y levantó un muro férreo que hoy sigue intacto. No ha habido gesto, insinuación ni movimiento hacia la reconciliación. Nada.

Meses después, aquello que Cayetana adelantó -y que desató la tormenta- se hizo realidad: Amaia volvió al grupo que la lanzó a la cima. Un regreso que provocó un seísmo mediático, con Leire Martínez convertida en la víctima colateral de la maniobra. Pero la banda y su vocalista original mantienen fans tan leales como ruidosos. Su gira de reencuentro para 2026 avanza con vértigo en ventas.

Mientras tanto, la actriz continúa con su vida. Su carrera está en un momento sólido, su agenda llena y su círculo íntimo intacto. Pero cada aparición pública tiene la misma banda sonora: preguntas sobre Amaia. En su reciente reaparición junto a su amigo y peluquero Alberto Cerdán, durante la presentación de unos perfumes, volvió a repetirse la escena.

Los micrófonos se acercaron y Cayetana, serena pero cansada, cerró la puerta con educación: "No voy a hablar de nada de eso. Yo estoy bien, tengo a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, a mi equipo, a mi chico… Estoy bien, pero no te voy a contestar nada de ese tema, amor".

No mencionó a Amaia, pero sí algo que para ella es columna vertebral: la lealtad. "Para mí mis amigos son mi identidad. Puedo meter la pata… pero soy muy leal. Y no me muevo de ahí".

Tampoco la nombró cuando envió un deseo que muchos interpretaron como un mensaje velado: "Que todo el mundo que afronta un proyecto importante tenga lo mejor en 2026".

La Oreja de Van Gogh regresa a los escenarios.

Amaia vuelve al frente.

Cayetana, también. Pero cada una, ya, en su propio camino.