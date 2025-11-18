Lucía Rivera rompe su silencio sobre el idilio de Cayetano Rivera con una periodista

Cayetano Rivera no está en su mejor momento. Al menos su popularidad se le atisba incómoda, ahora que los titulares que protagoniza son difíciles de encajar. Tras su ruptura con María Cerqueira a principios de verano, se ha metido en numerosos problemas. Trifulcas en hamburgueserías en las que la policía tiene que intervenir, llevándoselo detenido. También alguna lesión que le ha mermado el disfrute. Pero ahora todos hablan de su accidente de tráfico, en el cual terminó estrellando su coche contra una palmera tras perder el control del vehículo. Él ya ha respondido ante la justicia por su desliz, especialmente sobre el motivo de su negativa hasta en cinco ocasiones de hacerse la prueba de alcoholemia. Podría perder el carnet de conducir, como así ha confirmado su abogado, por desobediencia a la autoridad.

En medio de todo este escándalo, el diestro estaría estrenando un nuevo amor. Al menos eso es lo que se apuntó este lunes desde ‘No somos nadie’. Lo curioso es quién ha sido señalada como posible nueva ilusión: Gemma Camacho. Se trata de una periodista de Telecinco, ligada ahora a ‘El tiempo justo’. Quizá su incipiente vínculo le ha dado nociones clave de periodismo, pues esa misma mañana indicaba él a los reporteros qué es noticioso, al considerar que su accidente de tráfico no le interesa a nadie. Ahora que la atención se ha desviado a su situación amorosa, se replantee sus indicaciones a los profesionales de la información. Sobre esto ya ha hablado incluso su hija, Lucía Rivera, que también ha querido dar lecciones de periodismo.

Lucía Rivera defiende a Cayetano de los rumores

Desde el programa de TEN presentado por María Patiño se asegura que el torero está disfrutando de las mieles de una nueva historia de amor. La señalada en Gemma Camacho, periodista de ‘El tiempo justo’. Eso sí, su desempeño en el programa de Mediaset nada tiene que ver con la crónica social, pues sería una temática de la que siempre habría rehuido. Ahora más que nunca, al convertirse por sorpresa en protagonista de la noticia cuore. “Es una chica que nunca, nunca, nunca ha querido hacer corazón”, destacaba Arnau Martínez en ‘No somos nadie’, dejando claro que su relación con Cayetano es temprana y aun “no es nada serio”.

Son muchas las incógnitas que hay sobre este supuesto romance. Se asegura que ya incluso han viajado juntos a Italia y que unas fotografías podrían estar pululando por las redacciones y que pronto verían la luz, confirmando con ello el affaire. Hasta que esto llegue, Lucía Rivera, hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera, ha respondido. Lo hace para el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco: “De verdad, yo os quiero mucho, pero sois muy pesados a veces con el tema de mi padre. Yo creo que es todo mentira lo que decís. Os inventáis muchas cosas. Yo no sé si esto es verdad o es mentira”.

La modelo está enfadada. Acusa a los periodistas de inventarse la nueva relación de su padre con Gemma, a la vez que reconoce que no sabe nada. Si no tiene información, señalar a quien sí la tiene de mentir es, cuanto menos, atrevido. Por el monto, Cayetano Rivera guarda silencio al respecto y no desmiente ni confirma. Lo mismo que Gemma Camacho, que quiere alejarse lo máximo posible del foco mediático, para centrarse en exclusiva en su labor como reportera en otras cuestiones que nada tiene que ver con el corazón. El tiempo aclarará qué se traen entre manos el torero y la periodista, pues, como es de esperar, la noticia no acabará aquí, por mucho que le moleste a los protagonistas.