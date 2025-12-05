Cayetano Rivera, pillado con otra chica que no es Gemma Camacho: "No es española, tiene 40 años"

Cayetano Rivera se ha convertido en uno de los personajes de moda, cuyas tramas dan tanto juego que no defrauda seguirle los pasos. Eso piensan los paparazzi, quienes están haciendo su agosto con él, después de protagonizar tantos escándalos en tan reducido lapsus de tiempo. Desde un enfrentamiento en una hamburguesería, su detención con altercado con la policía, problemas de salud, su retirada, un accidente de tráfico con palmera derribada, un nuevo conflicto con los agentes de la ley, una ruptura, muchas conquistas adjudicadas, un supuesto nuevo amor y, de guinda, una nueva ilusión.

A veces la realidad supera a la ficción. Cuando parecía que el diestro comenzaba a relajarse tras el susto con el coche y al haber iniciado un romance, todo cobra un nuevo sentido con la aparición de una nueva protagonista. Todos creían que el ex de Eva González estaba citándose con Gemma Camacho, reportera de Telecinco, como así terminaron por confirmar ambos a su manera. Dejaban claro que lo suyo era una amistad muy estrecha. Estrechísima. Pero nada más. Era pronto para hablar de noviazgo. Pero aparece una nueva joven con la que Cayetano también se lo pasa bien, lo que confirmaría su versión, pero deja en shock a muchos.

Una nueva amiga especial para Cayetano Rivera

Desde ‘El tiempo justo’ se han mostrado imágenes de Cayetano Rivera junto a una joven. No era Gemma Camacho, sino otra distinta. Fotos captadas el pasado miércoles en un restaurante popular de Sevilla, donde el torero disfrutaba de un almuerzo con unos amigos. Eso sí, entre ellos había una chica y esto es lo que les ha interesado desde el citado espacio de Telecinco. Leticia Requejo explica que se aprecia una relación especial entre ambos mientras “comparten confidencias”. Lo tiene claro: “Son unas fotos que las ves y te llevan a pensar la complicidad que hay entre ellos”.

Para la colaboradora es sospechoso “lo pendiente y atento que está Cayetano Rivera de ella”. La comida se alarga y comienza el ‘tardeo’ sevillano, donde parece que se dan más pistas del buen rollito de la pareja: “Se le ve a Cayetano cómplice con esta chica. Se ve que hay feeling. Hablan, se ríen, se ponen ojitos… está muy pendiente de esta chica durante toda la tarde”. Una joven de la que no han desvelado la identidad y que se han difundido pixeladas, pero de la que han dado más datos: “Es una chica que Cayetano ya conoce desde hace tiempo. No es española, tiene 40 años, vive en la actualidad a una hora de Cayetano y se dedica al mundo del toro”, desvela la periodista.