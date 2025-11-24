Este es el doble juego de Cayetano Rivera en el terreno sentimental

La reciente vida sentimental de Cayetano Rivera refleja episodios que dan mucho que pensar. Hasta ahora no se conocían las causas de su ruptura conla comunicadora María Cerqueira, pero, según nos cuenta el colaborador de “Fiesta”, Kike Calleja, la portugués decidió romper con el hijo de Carmina Ordóñez al enterarse de que se estaba viendo con la reportera españolaGemma Castaño. Se comenta que practicaba el doble juego amoroso el torero. Todo hace pensar que si.

De este modo, María decidió cortar radicalmente una unión sentimental de dos años, por lo que parecen falsas las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos, que se encontraron en un desfile de moda en París hace unos días. Gemma intenta jugar al despiste con declaraciones irónicas como la de que está aprendiendo a torear y no se le da mal, mientras consta que incluso ha hecho un viaje a Italia con Rivera, y se les vio muy cómplices y cariñosos.

Cayetano Rivera y Gemma Camacho Gtres / Instagram

Curiosamente, la hija de Cayetano, Lucía, sigue manteniendo do una sólida amistad con María, con la que siempre se ha llevado estupendamente. Y sabemos que siente muchísimo la ruptura de su padre con ella. Y veremos si el idilio del diestro retirado con Gemma tiene recorrido o se trata simplemente de un idilio pasajero. Lo que está claro es que a Cayetano le cuesta adaptarse a la soledad y va enlazando un romance con otro.

Una persona que le conoce bien nos desvela que “está pasando una mala racha personal, entre sus accidentes y sus líos amorosos, le vemos poco centrado. Y a lo anterior se une la escasa relación con sus hermanos. Si Carmina Ordóñez siguiera viva no habría consentido el enfrentamiento entre sus tres hijos”.