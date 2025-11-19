Eva González y su dardo envenenado tras conocer las citas de Cayetano Rivera y Gemma Camacho

Cayetano Rivera está en el ojo del huracán mediático. Su nombre lleva semanas copando titulares por doquier y es que ha dado mucho juego desde este verano. Una ruptura sentimental de María Cerqueira; complicaciones en su última temporada en los ruedos; lesiones; una trifulca en una hamburguesería de Madrid que terminó en detención y noche en el calabozo; un accidente de tráfico que ya se denomina como “el palmerezo”… Pero lo que más ruido está haciendo ahora en los platós de televisión es su romance con una periodista de Telecinco.

Se trata de Gemma Camacho, reportera al servicio de ‘El tiempo justo’. Este lunes Joaquín Prat se enteraba de que una de sus compañeras de programa era la señalada como nueva ilusión del torero de moda: “!Nos ha tocado el Gordo¡”, llegó a exclamar. Se hablaban de varias citas e incluso de un viaje a Milán, del que resultarían unas fotografías que aún no han visto la luz en el kiosco rosa. Al ver que la bomba había ya estallado y había muchos detalles que evidenciaban que su amistad traspasaba los límites, los dos protagonistas reconocieron lo evidente. Cayetano a través de su primo José Antonio Canales y Gemma en boca de Leticia Requejo. Ahora la que ha hablado es Eva González y lo hace con pullas lanzadas al viento.

Eva González lanza un dardo envenenado

La presentadora siempre estará ligada a Cayetano Rivera. No solo por los 13 años que estuvieron juntos, 7 de ellos como marido y mujer, sino especialmente por su hijo. Es por eso que siempre que le sucede algo al diestro, la prensa trata de buscar las declaraciones de su ex. Ella no siempre tiene ganas de afrontar temporales y mucho menos ajenos, pero en otras ha defendido a su exmarido. Ha esquivado siempre las preguntas sobre sus posibles conquistas, dejando que los rumores se confirmasen o desmintiesen solos. Sin embargo, ahora que el nombre de Gemma Camacho se ha puesto sobre el tapete informativo, se ha producido una reacción.

Post de Eva González Instagram

Al menos eso es lo que muchos han interpretado al toparse con la última publicación de la sevillana en Instagram. Un mensaje temporal que claramente es un reproche en formato pullita, aunque no tan claro está el destinatario. “Nadie puede llevar mucho tiempo una máscara. Lo que se finge recupera rápidamente su naturaleza”, escribía. Un dardo envenado que ha generado un debate sobre a quién podría estar dedicado. Para salir de dudas, desde ‘El tiempo justo’, programa en el que trabaja una de las posibles aludidas, le han preguntado directamente a Eva González.

“¿A quién te referías a que nadie puede llevar mucho tiempo una máscara?”. No se esperaba esta cuestión a bocajarro de la reportera mientras accedía a un taxi: “Por Dios, a nadie, a nadie”. Tiene el rictus serio y no parece estar para entrevistas a pie de calle, por lo que deja en el aire la gran pregunta. Unos piensan que hablan de Cayetano Rivera, otros de Gemma Camacho. Ostros que nada tiene que ver con esta historia. También los hay que opinan que tan solo le gustó la frase y la compartió. Ella, sin querer oír más, cierra la puerta y pone rumbo a su destino.