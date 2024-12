Chenoa: "Me pongo bótox, como muchas"

La cantante, de 47 años, ha sido la última invitada al pódcast de Laura Escanes, "Entre el cielo y las nubes". Allí con una sonrisa, como siempre, ha desmentido los rumores que apuntaban que se habría sometido a un injerto capilar: "No, todavía no, y si lo hubiera hecho... ¿qué?".

Además Chenoa ha hablado del continuo escrutinio al que están sometidas las mujeres por su aspecto físico. "Me fui a hacer una radiofrecuencia de cara, de estas que te ponen el gepeto en su sitio, que por cierto me dolió un montón. La clínica a la que iba ponía 'Injerto capilar' y sale en Espejo Público con Susanna Griso, que no se ha hecho también ella, que la conozco, que nos hemos hecho de todo todas juntos, y sale uno diciendo que me he hecho un injerto... Que si me lo hago, me da igual, pero no lo es todavía".

Chenoa David Jar La Razón

"Me pongo bótox, como muchísima gente. Tenía la piel quebrada, cara de cansada, me da mejor aspecto. Y me siento bien con mi bótox", ha desvelado. "Le pregunté a mi médico si me hacía un lifting y me hizo radiofrecuencia", ha admitido la presentadora.

"Es verdad que he envejecido. Vamos a ver, ubiquémonos, es normal. Lo que pasa es que yo soy una persona elegante y me mantengo con elegancia", afirmó hace tiempo Chenoasobre sus retoques estéticos.