Chico Castillo: “Mi inspiración la encuentro cerrando los ojos y me llega una luz que me lleva a otro lugar.”

El cantante y compositor Chico Castillo, (1967, Le Blanc-Mesnil, Francia) el máximo referente de la rumba gipsy a nivel mundial, ha sido uno de los nominados a los premios que otorga la Academia de la Música de España, en la categoría Mejor Canción de Música Electrónica, por el tema “Vagabundo” junto con Sparrow & Barbossa, producida y distribuida por Sony Music.

Chico Castillo, un auténtico artista de corazón con una carrera de más de 35 años de éxitos, nació y creció en Francia en el seno de una familia española con profundas raíces artísticas. Desde joven, Chico cultivó su arte, aprendiendo a valorar la vida y a sentir una profunda pasión por la música, convirtiéndose en el símbolo de la rumba gipsy que sobrepasa cualquier frontera.

Chico Castillo y Jean Claude Van Damme en el Festival de Cannes 2024 Chico Castillo

Su carrera se consolidó cuando con tan solo 23 años crea "Alabina", una canción emblemática del género que fusiona sonidos de una manera sublime y que conquistó al público global. Con este tema, Chico Castillo obtuvo varios discos de platino y oro, vendiendo más de 14 millones de copias en todo el mundo. Además se incluyó en la banda sonora de varias películas, permitiendo a millones de espectadores en todo el mundo experimentar el fenómeno de la música gipsy.

Continuando su carrera, Chico coescribió el musical "Don Juan" junto a Félix Gray, ganando varios premios y vendiendo 5 millones de discos.

Junto a André y Mario Reyes, Chico Castillo formó parte del grupo Gipsy Kings by André Reyes, reforzando la mezcla de la rumba con otros ritmos, traspasando todas las fronteras. Súper éxitos reconocidos mundialmente como "Djobi Djoba", "Bamboleo", "Alabina" y "Volare" ganaron además el reconocimiento en Estados Unidos, uno de los mercados más exigentes y en donde estuvieron cuarenta semanas en los primeros puestos de las listas de éxitos, un logro que pocos discos españoles han conseguido.

Chico Castillo con Omar Montes en el Rincon Esteban, Madrid Chico Castillo

En 2023 crea con Bertín Osborne el proyecto Rumbas y Rancheras del que nace un primer single llamado "No será fácil", escrita por Gloria Estefan. Dentro de su pasión por la unión de ritmos y sonidos hace una colaboración con el famoso dúo de DJs Bedouin del que nace el tema "Flore Chico".

Actualmente se encuentra grabando su nuevo disco LP producido en EE.UU. por Emilio Estefan, y su nuevo single, un dúo con el pianista americano Arthur Hanlon, producido y distribuido por Sony Music, y una nueva canción en colaboración con Omar Montes y Yotuel, ex líder del grupo cubano Orishas.

El pasado 5 de mayo actuó en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 junto a su amigo Marc Anthony, dando el pistoletazo de salida a la próxima gira mundial de Chico Castillo que comenzará en los próximos meses.

Chico Castillo y Nasrin Zhiyan en Marbella Nasrin Zhiyan

Chico, bienvenido. ¿Cuándo descubriste tu verdadera vocación?

Siempre soñécon ser un artista y la vida me lo cumplió.Desde muy pequeño mis abuelos me enseñaron a cantar y mi familia decían el niño tiene un don para ser artista.

¿Eres de una familia musical o artística?

Sí. En mi familia son todos artistas. Mi madre, mis abuelos, y de ahí me viene el arte.

¿Qué influencias musicales o artísticas recuerdas en casa de tus padres?

Pues el arte estaba en mi casa todos los fines de semana se cantaba y tocaba

¿Cuáles eran tus sueños de infancia?

Mis sueños de infancia era cantar con los grandes de la música y se me realizó mis sueños. Soy un hombre feliz.

¿Cuáles han sido los músicos y compositores que más te han inspirado?

Me ha gustado siempre Paco de Lucía, los Beatles...

Chico Castillo y su mujer Karina Velázquez Chico Castillo

¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar?

Mi primer instrumento la guitarra la que me acompaña siempre.

¿Cómo y cuándo aprendiste a tocar la guitarra?

Aprendí muy joven con mi familia y también mucho con Manitas y Antonio de Plata, maestros de la música.

¿Qué recuerdos tienes de tu primer concierto?

Mi primer concierto increíble fue en Líbano. Era muy joven junto a Barry White. Olivia Valere fue la que me llevó. Fue un sueño maravilloso.

¿Cómo ha sido tu colaboración con Emilio Estefan?

En Miami conocí al maestro Emilio Estefan en una fiesta y me dijo me gusta tu voz y quiero producirle algo nuevo diferente con tu fusión Gipsy.

Miky Grendene, Marc Anthony y Chico Castillo en la Formula 1 Chico Castillo

¿Qué significa y qué ha supuesto para ti la canción "No será fácil" escrita por Gloria Estefan?

Es una canción increíble y, sobre todo, de Gloria Estefan y cuando me dijo: “quiero que la cantes tú”, ni me lo creía. Ella me dijo: “tu la cantas y me gusta tu interpretación, entonces adelante”. Tanto a Gloria como a Emilio, los quiero. Son mis hermanos.

Eres conocido por tu solidaridad también, el próximo mes de agosto vas a actuar en la Gala benéfica de la AECC.

Estoy muy contento de participar en ese evento benéfico y de ayudar a esa causa. Perdí mi papá hace unos años. Enfermo de cáncer y para mí ayudar a esa causa y todo lo que pueda aportar lo haré. Tenemos que estar unidos, el mundo está tan mal que tenemos que dar lo mejor. Paz y serenidad.

El pasado mes de mayo actuaste en el Festival de Cannes

Estuve cantando para la fiesta privada de Jean Claude Van Damme. Le gustan mis canciones. Mis canciones fueron increíble. Hasta Jean Claude cantaba conmigo y bailaba. La gente se volvió loca de alegría.

En términos de composición ¿Cuál es tu canción favorita de tu nuevo álbum?

Todas me gustan, cada una tiene su color, su aroma, sonidos. De verdad, no sé cual decirte, pero me gustan todas.

Has colaborado con muchos artistas. ¿Cuál de tus colaboraciones terminó convirtiéndose en un proyecto más importante para ti?

Difícil decirte. Todas las colaboraciones son buenas. Entonces para mí son maravillosas todas.

Como productor, compositor, músico y cantante, ¿Puedes contarme más sobre tu proceso creativo? ¿Sueles empezar con una melodía y dejar que la letra venga a ti? ¿O es al revés?

Pues depende como me sienta y empiezo a componer, pero me gusta estar tranquilo en paz frente al mar o en una montaña y también cuando escucho cosas que le hayan pasado a la gente. Me pongo en el papel y empiezo a escribir y crear melodías. Mi mujer me ayuda mucho con su tranquilidad y paz que me transmite.

¿Dónde encuentras tu inspiración?

Mi inspiración la encuentro cerrando los ojos y me llega una luz que me lleva a otro lugar.

¿Con quién te gustaría más colaborar?

Me gustaría colaborar con artistas como Andrea Bocceli, me encanta.

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuál es tu ciudad favorita?

Mi cuidad favorita Capri, me encanta ese pueblo en esa montaña.

¿Qué deportes practicas?

Mi deporte favorito me gusta correr y coger energía para mis shows.

Una película que te ha inspirado y una que has visto una y otra vez

Una película que me impactado “Sexto sentido” de mi amigo Bruce Willis.

Chico Castillo y Bertín Osborne en un concierto en Madrid Chico Castillo

Un libro que te ha impactado.

Los libros de Moliere me han gustado mucho.

¿Cuáles son tus restaurantes y platos favoritos?

Mis restaurantes preferidos son el Ancla y El cantinero en Marbella, me reciben muy bien y además me gustan esas comidas con sabor y hechas con amor.

Un recuerdo especial de tu infancia

Un recuerdo de mi infancia, siempre quise ser artista y no me imaginé que este sueño se realizaría.

¿Qué música suena en tu Spotify?

Todas mis músicas suenan en Spotify tengo un equipo de producción muy bueno y todo mi arte y mis canciones están en todas las plataformas gracias a Dios.

Karina Velázquez, Chico Castillo, Álvaro Núñez y Victoria Bonya Chico Castillo

Un lujo

Mi lujo es la buena comida y me gusta la vida.

Un vicio

Ningún vicio. Solo hacer feliz a mis prójimos.

Un capricho inconfesable

Me gusta la buena ropa y el buen vino.

Un sueño por cumplir

Vivir en una isla con mi mujer llena de naturaleza y paz.