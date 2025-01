Claudia Martínez y Mario González regresan a casa tras un viaje de ensueño en Abu Dabi

Claudia Martínez y Mario González han regresado ya a casa tras pasar unos días de película en Abu Dabi. La pareja de influencers se ha despedido de la capital de los Emiratos Árabes Unidos dándose un baño en la piscina más grande de la ciudad y jugando al baloncesto pocas antes de subirse al avión de vuelta a España.

Tras pasar varios meses distanciados debido a los rumores que apuntaban a que la ex concursante de La Isla de las Tentaciones 5 había sido vista en actitud comprometida con un futbolista profesional en el reservado de una discoteca. Según las revelaciones del periodista Asier Montano en el videopodcast "Los Mejos", la ex concursante habría tenido un encuentro con un jugador que no solo es conocido por su destreza en el campo, sino también por sus millones de seguidores en redes sociales.

El supuesto desliz ocurrió mientras Claudia y Mario González, también participante del famoso reality, atravesaban una crisis en su relación. La pareja decidió darse un tiempo tras una fuerte discusión durante un evento de la productora Cuarzo. La situación dejó a Mario visiblemente afectado.

Tras aquello, la pareja parece haberse dado una nueva oportunidad y ha compartido un viaje del que ha vuelto más unidos que nunca.