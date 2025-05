Claudia Martínez, de ‘Supervivientes’: “Miré formas de quitarme la vida”

‘La isla de las tentaciones’ se ha convertido en una inestimable cantera de nuevos famosos que triunfan en Telecinco. La cadena poco a poco se ha ido llenando de nuevos rostros que el público ha cogido cariño, más allá de las infidelidades que se viven en las villas de República Dominicana. Después, aquellos que más ruido hicieron terminan en otros realities, como así le sucedió a Claudia Martínez el año pasado, que se alistó a las filas de ‘Supervivientes 2024’.

No todos miden la doble cara de la moneda que supone la fama. Se dejan seducir por lo positivo y desatienden que incluye una parte negativa que sería imprudente no sopesar. Gracias a su paso por estos realities, la joven catalana vio crecer su popularidad como la espuma en redes sociales hasta convertirse en ‘influencer’. De ahí que se haya sincerado con sus seguidores sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida, cuando trató de suicidarse.

Claudia Martínez planeó quitarse la vida

A través de una entrevista concedida a ‘Somos estupendas’, la influencer ha hablado a corazón abierto sobre cuestiones que antes prefería no ahondar. Se ha sentido ahora cómoda para abordar cómo transitó sus propios infiernos cuando sufría dismorfia corporal que le llevó a adentrarse en problemas alimenticios: “La gente me decía ‘hay, qué delgada estas’ y yo decía ‘me gusta que me digan eso’ y ahí me di cuenta realmente de que es una enfermedad muy grave”, destaca.

Claudia Martínez en una imagen de archivo Gtres

La televisión para ella ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. También un calvario para su autoestima, que se veía reforzada o tirada por los suelos siempre en función de la dirección de los comentarios del público. Se convirtió en víctima de su opinión y esto terminó pasándole factura a su autopercepción: “Me metí en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y me ayudó en la autoestima, porque que me estuvieran diciendo ‘qué mona eres y qué simpática’. Luego estuve en ‘La isla de las tentaciones’ y perdí seis kilos, se me cayó el pelo…”.

Ahí tocó fondo y entre lágrimas confiesa que “miré formas de quitarme la vida porque, de verdad, yo no quería vivir”. Por fortuna, con terapia y refugiándose en sus seres queridos logró encontrar la estabilidad y sobreponerse de sus propios infiernos. Una fortaleza que a Claudia Martínez le permite hablar sin tabúes sobre este doloroso momento para ayudar a personas que atraviesan su mismo problema a encontrar la luz.