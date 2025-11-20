Clemente Lequio apoya a su madre, Antonia Dell'Atte en su cruzada contra su padre

La relación entre Alessandro Lequio y su hijo Clemente no es lo que se dice muy satisfactoria. Apenas se han visto durante años, y ahora, este último, se posiciona claramente al lado de su progenitora, Antonia Dell'Atte, y la felicita al haber ganado la batalla “moral” a su ex marido. Cuando la italiana le comunicó a su hijo que había conseguido que despidan a su padre de Mediaset, Clemente, según su madre, se alegró mucho y le mandó palabras de ánimo y de cariño.

El joven de treinta y siete años reside actualmente en Miami con su esposa, Corbie Gregory, que trabaja como alta ejecutiva de un lujoso hotel de la zona. Por su parte, Clemente es compositor de música clásica y camarero, lleva una vida muy discreta alejada del foco mediático. Antonio declaraba ayer mismo en el programa “No somos nadie” que “mi hijo siempre me ha apoyado, es mi gran y único amor”.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' Mediaset



Lequio, de momento, no ha hecho declaraciones sobre su despido, pero sabemos que hoy jueves se ha reunido con sus abogados para diseñar la estrategia a seguir y valorar si cabe un enfrentamiento judicial contra Mediaset. Por otro lado, se rumorea que Ana Rosa Quintana, jefa hasta esta semana de Alessandro, por su vinculación a su productora Unicorn, se opuso en un principio a echarle de su programa. Han trabajado juntos durante décadas y les une una estrecha amistad. Pero la decisión de Mediaset de quitárselo de en medio pudo más que los deseos de la periodista.