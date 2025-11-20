'Vamos a ver' evita hablar de Lequio en el primer programa tras su despido de Mediaset

En la tarde de este miércoles se comunicó la noticia: Mediaset despidió fulminantemente a Alessandro Lequio un mes después del testimonio de su exmujer, Antonia Dell'Atte, en una entrevista con 'El País' en la que denunciaba haber sufrido violencia machista durante el tiempo que estuvieron casados.

Este jueves, todos los focos estaban puestos en 'Vamos a ver', el programa de Telecinco en el que actualmente colaboraba como tertuliano. En su primera emisión sin el italiano, el espacio presentado por Patricia Pardo no ha aludido en ningún momento a la ausencia del conde Lecquio.

La entrega ha transcurrido sin que presentadora o colaboradores realicen comentarios sobre la decisión del grupo de comunicación y cuando la escaleta marcaba el inicio de la sección dedicada al corazón, donde habitualmente se incorporaba el excolaborador, se han tratado otros temas.

Asimismo, dicha parte del programa producido por Unicorn Content, propiedad de Ana Rosa Quintana, ha contado con Alejandra Rubio, Pepe del Real, Antonio Montero, Adriana Dorronsoro, Sandra Aladro y Giovanna González, quien se ha sentado en el lugar que hasta ahora ocupaba Lequio para hablar de Kiko Rivera e Isa Pantoja.

Una elección, la de no abordar la cuestión, que sigue la línea instaurada desde la productora de la periodista y presentadora madrileña de no hacer comentarios ni posicionarse y tanto menos hablar con la prensa, según informaciones del programa 'No somos nadie'.

En la entrevista que concedió a 'El País' hace poco más de un mes, Antonia Dell'Atte acusaba a su exmarido de haberla propiciado la "primera patada estando embarazada, a la vuelta de la luna de miel". Un titular que tuvo una gran repercusión, a pesar de que no fuera la primera vez que la italiana expusiera el calvario que había vivido en sus años de relación con Lequio.

Tras ello, Mediaset tomó medidas en el asunto y comenzó a estudiar la situación, contactando con la presentadora y su abogado. Tras reunirse con el letrado y el grupo de comunicación y la productora del programa matinal, la decisión ha sido la de rescindir el contrato del polémico colaborador.