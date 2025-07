Le Cocó da el pistoletazo de salida al Orgullo en el Hotel Hard Rock de Madrid

Madrid acoge esta semana las celebraciones del Orgullo LGBTIQ+, que culminarán este sábado con el tradicional desfile de carrozas. Por primera vez, la marcha contará con representación del Hotel Hard Rock de la capital, en una firme apuesta por la defensa de los derechos del colectivo, la diversidad y la visibilidad, con la drag Le Cocó como imagen principal.

El hotel se ha aliado con Drag Brunch y Love Rights Global Organization para organizar una de las celebraciones más destacadas de la semana del Orgullo madrileño. Al frente de esta iniciativa están Alexandre Garcia, General Manager del Hotel Hard Rock Madrid; Gonzalo Rodríguez-Villasonte, fundador de Qué Cachondeo Grupo —la firma responsable del Drag Brunch en Madrid—; y Alexander Afonso, co-presidente de Love Rights Global Organization, quienes no quisieron perderse la fiesta celebrada este martes en la azotea del hotel más rockero de la ciudad.

Alexandre Garcia, General Manager del Hotel Hard Rock de Madrid David Jaimes

Gonzalo Rodríguez-Villasonte, fundador de Qué Cachondeo Grupo, ayer durante la fiesta David Jaimes

Alexander Afonso, co-presidente de Love Rights Global Organization, tampoco se perdió la fiesta David Jaimes

El evento también congregó a conocidos rostros del panorama social madrileño, desde influencers y periodistas, como Pepe del Real, del programa “Vamos a ver”, hasta artistas del colectivo como Mia Daniela “La Huesito” y, por supuesto, Le Cocó.

La ganadora de la última edición de “Drag Race España” rememoró emocionada sus primeros años en la capital, cuando tener su propia carroza en el desfile del Orgullo era un sueño que parecía inalcanzable. “Es muy guay porque llevo muchos años trabajando en el Orgullo, siendo imagen de muchas fiestas, pero tener mi carroza como ganadora de la cuarta edición de ‘Drag Race’, junto a Drag Brunch, Love Rights y Hard Rock es algo muy bonito que siempre he soñado y que por fin se ha llevado a cabo. Todo es positivo, no tengo ningunaqueja porque todo ha merecido la pena. Tener esto a día de hoy me hace sentir muy orgullosa y, sobre todo, muy realizada”, comentó Le Coco, emocionada, a LA RAZÓN.

Una fiesta que ha sido solo un adelanto de todo lo que está por venir esta semana y que culminará con el desfile del sábado, que volverá a convertir a Madrid en la ciudad más orgullosa.